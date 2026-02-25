Казахстанцев будут по-новому принимать в некоторых ЦОНах
Фото: Instagram/gov4c.kz
Накануне, 24 февраля 2026 года, пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" распространила важную информацию касательно изменения формата приема граждан в некоторых центрах обслуживания населения (ЦОНах), сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что в 32 районных и городских отделениях ЦОНов обслуживание переведено на формат предварительной записи.
"Теперь жители могут заранее выбрать удобные дату и время визита и прийти к назначенному часу – прием осуществляется только по забронированным талонам. С 20 февраля к пилотному проекту дополнительно подключены еще 22 отделения. Это позволяет жителям, в том числе отдаленных регионов, планировать визит без ожидания в очереди", – заявили в "Правительстве для граждан".
В госкорпорации пояснили, что записаться можно через:
- мобильные приложения "ЦОН" и "Egov mobile";
- портал электронного правительства;
- киоски выдачи талонов.
При этом, как добавили в НАО, выдача готовых документов, сектор самообслуживания и услуги документирования работают в прежнем режиме – без предварительной записи.
А для отдельных категорий граждан предусмотрено отдельное рабочее место:
- ветераны ВОВ,
- лица с особыми потребностями,
- иностранные граждане.
"Проект реализуется в пилотном режиме. По итогам анализа будет принято решение о дальнейшем масштабировании", – заключили в "Правительстве для граждан".
