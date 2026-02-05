#Казахстан в сравнении
Общество

Консервы из мяса сайгака запустили в Казахстане

Сделано в Казахстане, производство в Казахстане, продукты сделанные в Казахстане, сделано в РК, производство РК, продукты питания, еда, маркет, супермаркет, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 03:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Уральске начали производить консервы из мяса сайгака, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Седьмой канал", консервированное мясо сайгака стало поступать в магазины в свободную продажу с января этого года. Сейчас переработка продолжается, но до каких пор она будет производиться, еще неизвестно, потому что сезон охоты на сайгаков закрыт с декабря.

Согласно официальному учету прошлого года, численность сайгаков на территории Западно-Казахстанской области составила 2 млн 300 тыс. голов. Мероприятия по регулированию численности сайгаков в регионе начались с июля 2025 и продолжались до конца ноября. За это время специалисты отловили больше 108 тыс. голов степной антилопы.

Мясо сайги принимали на 15 предприятиях: 14 из них находятся в Уральске и одно – в Атырау.

"В Уральске компании замораживают мясо и продают его тушами, и только в одном из ТОО занялись глубокой переработкой", – говорится в репортаже.

7 и 8 февраля в Астане пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка, а акимат Алматы также порадовал жителей хорошими новостями о продуктах.

Фото Алия Абди
Алия Абди
