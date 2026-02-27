#Референдум-2026
Общество

Февраль уйдет из Астаны с морозами до -34°С, Алматы накроет туман, а Шымкент порадует теплом

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 15:39 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды на последний день февраля и 1, 2 марта 2026 года по крупнейшим городам страны. Пока столица будет промерзать, в Шымкенте температура поднимется до +11°С. Алматы же в эти дни накроет туман, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 28 февраля: переменная облачность, днем небольшой снег. Ветер поднимется до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -32-34°С, днем -16-18°С.
  • 1 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -30-32°С, днем -12-14°С.
  • 2 марта: переменная облачность, днем снег, низовая метель. Днем порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -22-24°С, днем -5-7°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 28 февраля: облачно, снег, ночью временами сильный снег. Временами туман, гололед. Временами порывы ветра 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем -3-5°С.
  • 1 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -3-5°С.
  • 2 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +1+3°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 15:39
"Дождеснег, снегоград, лужегрязь": Казнет бурно обсуждает хаотичную погоду в Алматы

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 28 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Временами туман. Ночью порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +7+9°С.
  • 1 марта: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +9+11°С.
  • 2 марта: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +9+11°С.

Синоптики также подготовили интересный релиз, согласно которому в январе Казахстан обновил температурный рекорд, державшийся 51 год.

С прогнозом погоды на ближайшие дни по всему Казахстану можно ознакомиться по этой ссылке.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
