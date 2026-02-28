Павлодарца оштрафовали за то, что уехал с места ДТП после 3 часов ожидания полиции

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Павлодара рассмотрел дело в отношении водителя, который покинул место ДТП из-за суровых погодных условий, передает Zakon.kz.

По материалам дела, мужчина, официально признанный потерпевшим в аварии, уехал с места происшествия до приезда полиции. В суде он пояснил, что выполнил все необходимые процедуры: зафиксировал расположение машин на фото и видео, сообщил о ДТП в органы и ожидал патруль около трех часов.

Однако из-за резкого ухудшения погоды и периодического закрытия трассы он принял решение продолжить движение. Примечательно, что виновник столкновения также скрылся с места аварии.

"Из решений АО "НК "КазАвтоЖол" следует, что 30 декабря 2025 года в связи с ухудшением погодных условий автодорогу в указанном направлении периодично открывали и закрывали. В отношении гражданина был составлен протокол по части 2 статьи 611 КоАП за оставление места ДТП", – сообщили в пресс-службе суда 27 февраля 2026 года.

Действия гражданина были переквалифицированы на первую часть той же статьи – невыполнение обязанностей в связи с ДТП. С учетом смягчающих обстоятельств мужчине назначили штраф в размере 15 138 тенге (с учетом 30% скидки). Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Ранее мы писали, что на мосту Сарайшык в Астане произошла авария, в которой погибли два человека. ДТП комментировал другой заместитель внутренних дел Игорь Лепеха.