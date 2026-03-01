#Референдум-2026
Общество

В Шымкенте задержали подозреваемого в афере на 2,5 млн долларов

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 08:39 Фото: unsplash
МВД пресекло противоправную деятельность, связанную с мошенничеством и вымогательством в особо крупном размере в городе Шымкент, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемый мошенническим путем завладел бизнесом стоимостью около 2,5 млн долларов. Под предлогом расчета в криптовалюте он инициировал переоформление компании и имущества на свое имя.

После завершения юридических процедур бывшему владельцу были переданы недостоверные сведения для доступа к криптокошельку, фактически оплата не была произведена.

В дальнейшем, воспользовавшись ситуацией, подозреваемый сообщил экс-владельцу о якобы имеющихся в компании компрометирующих материалах и потребовал 250 тысяч долларов США за их нераспространение.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемый задержан при получении части требуемой суммы – 150 тысяч долларов США.

Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и вымогательства. Подозреваемый водворен в ИВС.

Ранее павлодарца оштрафовали за то, что уехал с места ДТП после 3 часов ожидания полиции.

Аксинья Титова
