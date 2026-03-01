В Шымкенте задержали подозреваемого в афере на 2,5 млн долларов

МВД пресекло противоправную деятельность, связанную с мошенничеством и вымогательством в особо крупном размере в городе Шымкент, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемый мошенническим путем завладел бизнесом стоимостью около 2,5 млн долларов. Под предлогом расчета в криптовалюте он инициировал переоформление компании и имущества на свое имя.

После завершения юридических процедур бывшему владельцу были переданы недостоверные сведения для доступа к криптокошельку, фактически оплата не была произведена.

В дальнейшем, воспользовавшись ситуацией, подозреваемый сообщил экс-владельцу о якобы имеющихся в компании компрометирующих материалах и потребовал 250 тысяч долларов США за их нераспространение.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемый задержан при получении части требуемой суммы – 150 тысяч долларов США.

Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и вымогательства. Подозреваемый водворен в ИВС.

