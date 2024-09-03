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"Прорывные проекты там, где бизнес": эксперт о перспективах развития туризма в Казахстане

Транспорт , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 11:28 Фото: pixabay
Президент Касым-Жомарт Токаев 2 сентября 2024 года, выступая с Посланием народу Казахстана, затронул в своей речи и туристическую отрасль. Его заявления Zakon.kz прокомментировала председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей.

Ранее глава государства указал на важность развития аэрохабов:

"В Казахстане ежегодно обрабатывается около 150 тыс. тонн авиагрузов. В ближайшие четыре года этот показатель можно увеличить в два раза. Предстоит создать все условия для расширения возможностей наших аэропортов по транспортировке грузов. В зоне пристального внимания должно быть развитие внутренних авиамаршрутов, особенно это касается вопроса инфраструктуры на основных туристических объектах".

Также, по его словам, в курортных зонах нужно строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры, а за счет Фонда развития промышленности следует приобрести воздушные суда малой авиации.

"Хочу особо отметить, что при реализации туристических проектов важно не нарушить экологический баланс, избежать ущерба природе", – резюмировал президент.

По мнению Инны Рей, тот факт, что Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости поддержки авиационной сферы, говорит о многом.

"Наша страна, ее огромные просторы, очень остро ставят для путешественников вопрос доступа к тем или иным объектам. Это означает, что нужно очень много средств вкладывать в инфраструктуру. Конечно, из всех видов транспорта самым удобным и привычным в наше время является самолет. Хотелось бы, чтоб авиация была доступной. Мы знаем, что в Европе параллельно развиваются целых два мощных направления – большая серьезная дальняя авиация и лоукостеры, когда за счет сокращения затрат на комфортабельное обслуживание происходит снижение цены перелетов. Сейчас в Европе уже добились такой ситуации, когда полет на самолете не только удобнее и быстрее, но и дешевле, чем поездка на поезде. Да, это задача далекого будущего для нас, но тем не менее задача интересная", – считает председатель фонда "Туристік Қамқор".

Очень важно и то обстоятельство, продолжает спикер, что президент вообще заговорил об инфраструктуре туризма и о привлечении в сферу крупного капитала. Ведь одного природного великолепия недостаточно для возрастания интереса в Казахстану как к туристической локации в мире.

"Мне очень понравилось, что в Послании нет ни слова о том, что нужно опять писать план развития туризма, которых уже и так бесчисленное множество. Туризм – это отрасль экономики. Его нужно включать в экономику, "спрашивать" с него как с экономической отрасли. Но для этого нужно сначала вложиться в инфраструктуру и привлечь серьезные деньги. Если это удастся сделать, в ближайшее время мы увидим результаты. Туристы сейчас требовательны, они не хотят добираться до красивых мест в некрасивых условиях. Им нужна вся инфраструктура: хорошие дороги, прекрасные гостиницы, возможности для использования интернета в любой точке, словом, комфорт. Да, они с удовольствием посмотрят на наши красоты, но доехать туда они должны с максимальным удобством. Это нужно понимать и как можно скорее браться за дело. Чем дольше мы затягиваем, тем больше у нас будет недовольных туристов и тем быстрее нивелируются те успехи, которых мы добились".

В завершение эксперт добавила, что прорывные проекты появляются там, где появляется большой бизнес. И представители отрасли очень надеются на то, что страна достигнет периода туристического развития.

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Казахстан 2024 год Бизнес Туризм Послание Токаева – 2024
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