Общество

Снегопады и ливни вновь надвигаются на Казахстан

птица, ветка, снег, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 17:57 Фото: pixabay
Пресс-служба РГП "Казгидромет" опубликовала прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 4 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что:

"Под влиянием циклона и атмосферных фронтов практически по всей территории ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут осадки (дождь, снег), на севере, востоке – преимущественно снег, на юго-востоке страны – временами сильные осадки (дождь, снег)".

По республике, как говорится в прогнозе, ожидаются усиление ветра, низовая метель, туман, гололед.

Долгожданное потепление и сильные осадки: что ждет Казахстан 3-5 марта

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 4-6 марта 2026 года, можете узнать здесь.

