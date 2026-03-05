От -70°С до +110°С: новую систему защиты тестируют на опасном участке казахстанской трассы

Сегодня, 5 марта 2026 года, в Министерстве транспорта (МТ) Казахстана рассказали о новой снегозащитной системе, которую тестируют на одной из трасс страны, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, на одном из самых снегозаносимых участков трассы Астана – Кокшетау начали внедрять новую систему защиты от снежных переметов. Научно-техническое сопровождение проекта осуществляют специалисты АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт" (КаздорНИИ).

"Речь идет об участке автодороги республиканского значения KAZ 02 Астана – Кокшетау (с обходом) – Петропавловск – граница Российской Федерации (п/п Кайрак) на 32 км, в районе села Бозайгыр Целиноградского района Акмолинской области. По результатам анализа многолетних метеорологических наблюдений этот участок считается одним из наиболее подверженных снежным заносам. Открытая степная местность и сильные боковые ветры способствуют активному переносу снежных масс и образованию переметов в зимний период". Пресс-служба МТ РК

Фото: gov.kz

Как пояснил главный специалист АО "КаздорНИИ" Данияр Закиржан, для решения этой проблемы здесь установлена современная магистральная снегозащитная система Wall от отечественного производителя.

"Конструкция выполнена из высокопрочного композитного материала – углепластика. Он устойчив к экстремальным перепадам температур от -70°С до +110°С, воздействию влаги, ультрафиолетового излучения, солей и агрессивных сред. Материал не подвержен коррозии и разрушению, что особенно важно для эксплуатации на автомобильных дорогах", – уточнил он.

Фото: gov.kz

Отмечается, что по прочности конструкция сопоставима с традиционными железобетонными снегозащитными ограждениями, однако имеет значительно меньший вес. Благодаря этому монтаж выполняется без привлечения тяжелой техники и без устройства массивных бетонных оснований, что позволяет снизить стоимость работ и сократить сроки установки.

По словам экспертов, еще одним преимуществом композитной системы является увеличенный срок службы. В отличие от железобетонных конструкций, требующих регулярного ремонта и обслуживания, такие ограждения не нуждаются в ежегодных восстановительных работах.

При необходимости конструкцию можно демонтировать и перенести на другой участок дороги, что делает систему более гибкой в эксплуатации.

Фото: gov.kz

По итогам наблюдений будут подготовлены рекомендации по дальнейшему применению композитных снегозащитных решений на участках республиканской дорожной сети с аналогичными климатическими условиями.

3 марта 2026 года стало известно, что искусственный интеллект начнет контролировать дороги Казахстана.