#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
499.83
581.5
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
499.83
581.5
6.42
Общество

От -70°С до +110°С: новую систему защиты тестируют на опасном участке казахстанской трассы

трасса, система защиты, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 12:45 Фото: gov.kz
Сегодня, 5 марта 2026 года, в Министерстве транспорта (МТ) Казахстана рассказали о новой снегозащитной системе, которую тестируют на одной из трасс страны, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, на одном из самых снегозаносимых участков трассы Астана – Кокшетау начали внедрять новую систему защиты от снежных переметов. Научно-техническое сопровождение проекта осуществляют специалисты АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт" (КаздорНИИ).

"Речь идет об участке автодороги республиканского значения KAZ 02 Астана – Кокшетау (с обходом) – Петропавловск – граница Российской Федерации (п/п Кайрак) на 32 км, в районе села Бозайгыр Целиноградского района Акмолинской области. По результатам анализа многолетних метеорологических наблюдений этот участок считается одним из наиболее подверженных снежным заносам. Открытая степная местность и сильные боковые ветры способствуют активному переносу снежных масс и образованию переметов в зимний период".Пресс-служба МТ РК

Фото: gov.kz

Как пояснил главный специалист АО "КаздорНИИ" Данияр Закиржан, для решения этой проблемы здесь установлена современная магистральная снегозащитная система Wall от отечественного производителя.

"Конструкция выполнена из высокопрочного композитного материала – углепластика. Он устойчив к экстремальным перепадам температур от -70°С до +110°С, воздействию влаги, ультрафиолетового излучения, солей и агрессивных сред. Материал не подвержен коррозии и разрушению, что особенно важно для эксплуатации на автомобильных дорогах", – уточнил он.

Фото: gov.kz

Отмечается, что по прочности конструкция сопоставима с традиционными железобетонными снегозащитными ограждениями, однако имеет значительно меньший вес. Благодаря этому монтаж выполняется без привлечения тяжелой техники и без устройства массивных бетонных оснований, что позволяет снизить стоимость работ и сократить сроки установки.

По словам экспертов, еще одним преимуществом композитной системы является увеличенный срок службы. В отличие от железобетонных конструкций, требующих регулярного ремонта и обслуживания, такие ограждения не нуждаются в ежегодных восстановительных работах.

При необходимости конструкцию можно демонтировать и перенести на другой участок дороги, что делает систему более гибкой в эксплуатации.

Фото: gov.kz

По итогам наблюдений будут подготовлены рекомендации по дальнейшему применению композитных снегозащитных решений на участках республиканской дорожной сети с аналогичными климатическими условиями.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 12:45
Сколько заработает Казахстан на платных дорогах в 2026 году – прогноз Минтранспорта

3 марта 2026 года стало известно, что искусственный интеллект начнет контролировать дороги Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Новую систему оповещения при ЧС запустят в Алматы
10:43, 05 марта 2024
Новую систему оповещения при ЧС запустят в Алматы
Срочная эвакуация казахстанцев: новые рейсы из стран Ближнего Востока прибыли в аэропорты РК
09:38, 04 марта 2026
Срочная эвакуация казахстанцев: новые рейсы из стран Ближнего Востока прибыли в аэропорты РК
Новые авиарейсы откроют Казахстан и Южная Корея
09:12, 20 февраля 2024
Новые авиарейсы откроют Казахстан и Южная Корея
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Устроивший массовую драку с Царукяном борец поблагодарил Армана за поражение
13:23, Сегодня
Устроивший массовую драку с Царукяном борец поблагодарил Армана за поражение
В Казахстане сделали заявление о сравнениях с узбекским боксом
13:05, Сегодня
В Казахстане сделали заявление о сравнениях с узбекским боксом
Юные звёзды казахстанского бокса едут на "Кубок Будущего" в Таиланд
12:49, Сегодня
Юные звёзды казахстанского бокса едут на "Кубок Будущего" в Таиланд
Стал известен состав новичка КПЛ на сезон-2026
12:39, Сегодня
Стал известен состав новичка КПЛ на сезон-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: