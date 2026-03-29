Четырех амурских тигров привезут в Казахстан из России

Россия передаст Казахстану четырех амурских тигров для восстановления популяции. Сейчас специалисты на Дальнем Востоке подбирают особей, занесенных в Красную книгу, для отправки в республику в рамках совместного проекта, передает Zakon.kz.

Как пишет 29 марта 2026 года РИА Новости, об этом сообщил гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Россия и Казахстан на ВЭФ в 2022 году подписали соглашение о реинтродукции тигра в республику.

В ноябре 2025 года министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и его казахстанский коллега Ерлан Нысанбаев подписали совместный план мероприятий по подготовке к ввозу в Казахстан амурских тигров из России и их первичной адаптации. Документ был подписан в присутствии президента России Владимира Путина и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

"Планы в силах. Намерения на высоком уровне оформлены документом. Процедура передачи включает подбор необходимых животных, они должны отвечать критериям разнополости. Второй важный момент – это физическое здоровье, отсутствие каких-либо травм и их последствий, а также умение охотиться на копытных животных и нормальная реакция на человека. Как только эти особи будут подобраны, их переместят в Казахстан и поселят в реабилитационный центр", – сказал Арамилев.

По его словам, в реабилитационном центре проверят, как тигры охотятся на животных, которые обитают в Казахстане. Также там проведут тесты на реакцию хищников на человека. Если все будет нормально, то тигров выпустят в естественную среду.

"Тигров специально не ловят для этих целей. Кандидатами будут тигрята-сироты, которые остались в дикой природе без матери, либо молодые тигры, которые были отловлены в профилактических целях для недопущения конфликтных ситуаций. Кандидаты есть, идет отбор, чтобы отправить сразу всех четырех", – отметил он.

Арамилев рассказал, что специалисты из Казахстана приезжали на Дальний Восток, чтобы перенять опыт местного охотнадзора. Российская сторона в первое время после передачи тигров будет проводить обучающие семинары для иностранных коллег.

"Реализация проекта будет совместной, российские специалисты будут присутствовать и при выпуске, и при дальнейшем наблюдении, мониторинге ситуации, будут вовлечены в процесс, поэтому уверен, что тигры будут в безопасности", – добавил гендиректор центра.

Ранее сообщалось, что численность тигров в Казахстане планируют довести до 50 особей.