Общество

Подделают голос и лицо: казахстанцев предупредили о новой опасности

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 18:39 Фото: unsplash
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка выпустило рекомендации по защите от дипфейк-атак. Эксперты рассказали, как ИИ-технологии помогают преступникам воровать конфиденциальные данные, передает Zakon.kz.

По данным Агентства, для мошенников дипфейк является одним из инструментов для совершения кибератак и кражи конфиденциальных данных граждан.

Дипфейк – это фото, видео или аудиозапись, обработанная с помощью ИИ. Данная технология позволяет создать лица людей, подделать любой голос, мимику или добавить в речь слова, которые человек никогда не произносил.

Некоторые сервисы могут создать дипфейк-видео или аудио с помощью одного изображения или голосовой записи длиной в несколько секунд.

Что могут сделать злоумышленники с помощью дипфейков?

  • подделать фото, видео или аудио другой личности, чтобы получить доступ к банковскому счету, обналичить его и оформить подставные кредиты;
  • выкрасть данные умершего человека, "оживить" его для получения доступа к банковским онлайн-сервисам и др.;
  • использовать подделку голоса: звонки "от родственников", "начальника", "сотрудника банка" и др.

Мошенники также нередко незаконно используют изображения руководителей государственных органов, а также руководителей банков и других организаций, чтобы вызвать доверие у граждан и вовлечь их в мошеннические схемы.

Как отличить дипфейк и не попасться на обман?

Чтобы не стать жертвой обмана, сотрудники Агентства рекомендуют обращать внимание на технические несовершенства видео: странное моргание, неестественную мимику, роботизированный тон речи или заикание. Кроме того, мошенники почти всегда торопят человека ("нужно прямо сейчас"), запрещают перезванивать, просят сохранить разговор в тайне.

"Злоумышленники активно предлагают заработать на различных инвестиционных онлайн-платформах, для участия в которых нужно оставить свои данные на фейковых сайтах и перечислить организаторам небольшие суммы. Не передавайте коды из СМС и данные карт, не переходите по ссылкам из сообщений и рекламы, проверяйте информацию через официальные источники", – отмечается в публикации.

При получении подозрительных звонков от близких с просьбой о срочном переводе денег эксперты рекомендуют немедленно прервать разговор и самостоятельно перезвонить человеку по проверенному номеру. Также не стоит доверять рекламным роликам, в которых используются образы известных личностей – зачастую это созданные мошенниками подделки.

Со своей стороны Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) на постоянной основе усиливает киберзащиту мобильных приложений банков. В частности, на сегодня действуют требования об обязательном применении двухфакторной аутентификации с использованием биометрии – это является ключевым барьером безопасности при предоставлении дистанционных услуг клиентам.

Ранее сообщалось, что в Казахстане вводят наказание за дипфейки и отсутствие маркировки.

Канат Болысбек
