#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
479.02
551.11
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Простые ошибки, из-за которых казахстанцы рискуют потерять деньги в мобильном банкинге

Фото: freepik
Сегодня, 18 марта 2026 года, эксперты Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали, как защитить деньги в мобильном банкинге, сообщает Zakon.kz.

Они отметили, что мобильный банкинг стал частью повседневной жизни: пользователи оплачивают счета, переводят деньги и совершают покупки в любое время и из любой точки мира.

Однако вместе с удобством растут и киберриски. С учетом надежной защиты со стороны банков мошенники все чаще используют не технические уязвимости, а ошибки самих пользователей.

Осторожно с общественным Wi-Fi

Публичные сети Wi-Fi в кафе, торговых центрах и отелях могут быть небезопасны. Злоумышленники способны создавать поддельные точки доступа, перехватывать трафик или внедрять вредоносные элементы.

Чтобы защититься:

  • проверяйте, к какой сети подключаетесь – уточните у персонала официальное название сети;
  • не вводите логины, пароли или данные карты, если интерфейс сайта или приложения отличается от привычного;
  • при необходимости используйте защищенное соединение – например, через мобильный интернет или точку доступа со своего устройства;
  • завершайте сессию в приложении после проведения операции.

Используйте надежные пароли

Пароль от банковского приложения должен быть сложным и уникальным. Не используйте тот же пароль, что и для социальных сетей или электронной почты.

Чтобы повысить защиту:

  • создайте пароль длиной не менее 10 символов;
  • используйте буквы разного регистра, цифры и специальные символы;
  • не записывайте пароли в заметки или мессенджеры;
  • при необходимости используйте надежный менеджер паролей (например, встроенный в Google или Apple ID).

Включите двухфакторную аутентификацию (2FA)

Двухфакторная аутентификация – это дополнительная защита, требующая подтверждения входа через одноразовый код (например, по SMS). Для максимальной безопасности:

  • активируйте 2FA в настройках банковского приложения;
  • используйте SMS или, по возможности, приложения-аутентификаторы (Google Authenticator, Microsoft Authenticator);
  • не передавайте коды подтверждения по телефону или в мессенджерах, даже если звонящий представляется сотрудником банка.

Активируйте уведомления от банка

Включите SMS или push-уведомления о любых операциях по счету. Это позволит вам сразу заметить подозрительную активность и оперативно заблокировать доступ.

Загружайте приложения только из официальных источников

Устанавливайте мобильное банковское приложение исключительно из официальных магазинов (App Store, Google Play) и только от официальных разработчиков. Не переходите по сомнительным ссылкам на установку из мессенджеров, писем, SMS или соцсетей – это может привести к установке вредоносного программного обеспечения.

Защитите доступ к устройству:

  • используйте PIN-код, отпечаток пальца или Face ID для разблокировки;
  • не сохраняйте пароли в открытом виде, особенно в заметках или открытых документах;
  • в случае потери телефона немедленно заблокируйте сим-карту и доступ к приложениям.

Дополнительные меры безопасности:

  • установите суточный лимит на переводы;
  • регулярно проверяйте список активных устройств в банковском приложении;
  • при смене номера телефона обязательно уведомите об этом ваш банк, чтобы сохранить возможность подтверждать операции и получать уведомления.

Агентство также предупреждает, что сотрудники банков никогда не запрашивают коды подтверждения, пароли или данные карты. Если вы столкнулись с подозрительной активностью, немедленно обратитесь в банк.

Ранее сообщалось, что в Казахстане банки будут начислять клиентам до 1% годовых за пользование деньгами на текущих счетах. Подробнее об этом – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: