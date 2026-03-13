Обещал дешевые айфоны: мошенник обманывал казахстанцев на миллионы
В Туркестанской области задержан серийный интернет-мошенник, обманывавший граждан под видом продажи дешевых смартфонов. Подозреваемым оказался житель Жамбылской области, передает Zakon.kz.
Об этом 13 марта 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, злоумышленник создавал фейковые интернет-магазины в социальных сетях и мессенджерах.
Затем размещал объявления о продаже дорогих мобильных телефонов по низким ценам и требовал предоплату. После получения денежных средств он переставал выходить на связь, а полученные деньги тратил на личные нужды.
"В настоящее время установлена причастность подозреваемого к 8 фактам интернет-мошенничества. Общая сумма причиненного ущерба составила более 1 млн тенге", – сообщили в ДП.
По данным фактам проводится досудебное расследование. Продолжаются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств причастности подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.
