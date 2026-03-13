#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Обещал дешевые айфоны: мошенник обманывал казахстанцев на миллионы

Мошенник задержан в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 23:42 Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
В Туркестанской области задержан серийный интернет-мошенник, обманывавший граждан под видом продажи дешевых смартфонов. Подозреваемым оказался житель Жамбылской области, передает Zakon.kz.

Об этом 13 марта 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, злоумышленник создавал фейковые интернет-магазины в социальных сетях и мессенджерах.

Затем размещал объявления о продаже дорогих мобильных телефонов по низким ценам и требовал предоплату. После получения денежных средств он переставал выходить на связь, а полученные деньги тратил на личные нужды.

"В настоящее время установлена причастность подозреваемого к 8 фактам интернет-мошенничества. Общая сумма причиненного ущерба составила более 1 млн тенге", – сообщили в ДП.

По данным фактам проводится досудебное расследование. Продолжаются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств причастности подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Ранее мы писали о казахстанке, которую мошенники убедили срочно снять деньги со счетов. Подробнее об этом – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: