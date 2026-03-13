Более 23 тысяч встреч прошло в Казахстане в рамках кампании по разъяснению проекта Новой Конституции

В Казахстане завершилась масштабная информационно-разъяснительная кампания, посвященная проекту Новой Конституции. По всей стране проведено более 23 тысяч встреч, участие в которых приняли свыше 5,4 миллиона человек.

В разъяснительной работе были задействованы 4730 спикеров республиканского и регионального уровня. Мероприятия проходили во всех регионах страны – в городах и сельских населенных пунктах, на предприятиях, в образовательных учреждениях и общественных площадках. Основная цель кампании – подробно рассказать гражданам о ключевых положениях проекта Конституции и ответить на возникающие вопросы.





Фото: Общенациональная коалиция

Особое внимание уделялось работе с различными социальными и профессиональными группами населения. К примеру, для молодежи проведено 4 900 встреч с участием около 1,5 млн человек, тогда как в трудовых коллективах предприятий прошло 4 200 встреч, в которых приняли участие 1,2 млн человек.

Координацию кампании осуществляла Общенациональная коалиция в поддержку Новой Конституции, объединившая политические партии, депутатов Парламента и маслихатов, представителей гражданского общества и экспертного сообщества.

"Наша задача заключалась в том, чтобы люди могли подробно ознакомиться с проектом Конституции, задать вопросы и сформировать собственное мнение. Важно, чтобы участие в референдуме было осознанным и основанным на понимании предлагаемых изменений", – отметили представители Коалиции.

Во время встреч обсуждались ключевые положения проекта Основного закона – защита прав и свобод граждан, вопросы социальной справедливости, роль Парламента и местных представительных органов, а также экологическая ответственность государства и общества.

Организаторы отмечают, что проведенная кампания позволила охватить широкие слои общества и создать условия для информированного участия граждан в принятии важного государственного решения.