Самопальный алкоголь под видом элитного готовил дома предприимчивый казахстанец

Житель Экибастуза производил суррогат и профессионально бутилировал его под видом премиального алкоголя, сообщает Zakon.kz.

Он наклеивал этикетки от известных марок виски, бренди, бурбона, передает "Astana TV". Так полицейские ликвидировали подпольную домашнюю лабораторию по изготовлению алкоголя, направив всю продукцию на исследование, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Всего обнаружено и изъято:

139 пластиковых бутылок с неизвестным содержимым;

288 литров вещества, похожего на пиво;

10 стеклянных колб и аппарат для самодельного изготовления алкогольной продукции и производства спирта.

"Продукция была обклеена этикетками известных марок, но не имела акцизов", – рассказал заместитель начальника Управления полиции города Экибастуза Канат Каримжанов.

