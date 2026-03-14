Общество

Самопальный алкоголь под видом элитного готовил дома предприимчивый казахстанец

Алкоголь в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 05:55 Фото: pexels
Житель Экибастуза производил суррогат и профессионально бутилировал его под видом премиального алкоголя, сообщает Zakon.kz.

Он наклеивал этикетки от известных марок виски, бренди, бурбона, передает "Astana TV". Так полицейские ликвидировали подпольную домашнюю лабораторию по изготовлению алкоголя, направив всю продукцию на исследование, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Всего обнаружено и изъято:

  • 139 пластиковых бутылок с неизвестным содержимым;
  • 288 литров вещества, похожего на пиво;
  • 10 стеклянных колб и аппарат для самодельного изготовления алкогольной продукции и производства спирта.
"Продукция была обклеена этикетками известных марок, но не имела акцизов", – рассказал заместитель начальника Управления полиции города Экибастуза Канат Каримжанов.

Между тем в Казахстане сократилось производство шампанского, но цены продолжают расти.

Алия Абди
Алия Абди
