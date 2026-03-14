Общество

Жители Алматы шокированы компенсацией за снос их домов и готовят обращение в суд

Компенсация за снос домов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 08:18 Фото: Zakon.kz
В Алматы жители 34-х домов, попавших под снос в частном секторе, недовольны размером установленной им компенсации и намерены отстаивать свои права в судебном порядке, сообщает Zakon.kz.

Вместо частного сектора планируют обустроить парковую зону, передает "КТК". Владельцам участков предлагают до 12 млн за сотку, но они с такими расценками не согласны. С их слов, землю выкупают слишком дешево, строения в учет не берут, смотрят только на площадь участка.

В акимате пояснили, что размер компенсации определяют независимые оценщики. Повлиять на них чиновники не могут. На сегодня восемь участков уже выкуплены, по остальным переговоры продолжаются.

Владельцы участков утверждают, что не съедут, пока не получат нормальную компенсацию. По их словам, им должно хватить на покупку равноценного жилья. Теперь они готовят обращение в суд.

Ранее в акимате Алматы решили не изымать для госнужд 31 земельный участок в Алатауском районе.

Алия Абди
Алия Абди
