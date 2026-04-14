В Алматы сносят очередной самострой на проспекте Сейфуллина
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Очередной незаконный объект сносят в Алматы. На этот раз под снос попала самовольная постройка, расположенная по проспекту Сейфуллина, 526, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным Управления градостроительного контроля Алматы, в отношении собственника уже принимались административные меры с направлением материала в суд.
"Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям собственник признан виновным с принудительным сносом строения", – говорится в официальной публикации.
Уже 27 марта 2026 года постановлением Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено без изменения.
Снос объекта начат сегодня, 14 апреля, с участием судебных исполнителей.
13 апреля в Алматы по решению суда был начат снос крупного недостроенного здания. Речь идет о 5-этажном строении, расположенном по проспекту Сейфуллина, 348.
