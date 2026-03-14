Общество

Расширенная сельхозярмарка к Наурыз мейрамы прошла в Павлодарской области

Павлодарская область, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 08:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Павлодарской области 14 марта состоялась расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием местных товаропроизводителей, сообщает Zakon.kz.

Торговые площадки развернули в трех городах и 10-ти районных центрах региона. Жители получили возможность приобрести свежую продукцию напрямую от фермеров.

В Павлодаре ярмарка прошла на фермерском рынке Jailau, в Аксу – на рынке Ауыл, в Экибастузе – на рынке Народный. По информации организаторов, общий объем реализованной продукции составил порядка 360 тонн.

На прилавках были представлены говядина, конина, сырое молоко, картофель и овощная продукция.

"Стоимость товаров на ярмарке была на 15-20% ниже среднерыночной", – отмечают организаторы.

Проведение мероприятия позволило обеспечить жителей региона доступными продуктами питания, а также поддержать местных сельхозпроизводителей и развитие внутреннего рынка.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Где в Алматы купить продукты дешевле – подсказка от акимата
В Алматы проходит ярмарка аграриев Туркестанской области
16:57, 27 сентября 2025
В Алматы проходит ярмарка аграриев Туркестанской области
В Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка
17:08, 21 ноября 2025
В Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка
Казахский боксёр пережил нокдаун и "лишил" туркменского бойца "золота" на Futures Cup
15:53, Сегодня
Казахский боксёр пережил нокдаун и "лишил" туркменского бойца "золота" на Futures Cup
Елена Рыбакина встала в один ряд с Новаком Джоковичем
15:07, Сегодня
Елена Рыбакина встала в один ряд с Новаком Джоковичем
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
14:20, Сегодня
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
13:22, Сегодня
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
