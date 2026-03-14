Расширенная сельхозярмарка к Наурыз мейрамы прошла в Павлодарской области

В Павлодарской области 14 марта состоялась расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием местных товаропроизводителей, сообщает Zakon.kz.

Торговые площадки развернули в трех городах и 10-ти районных центрах региона. Жители получили возможность приобрести свежую продукцию напрямую от фермеров.

В Павлодаре ярмарка прошла на фермерском рынке Jailau, в Аксу – на рынке Ауыл, в Экибастузе – на рынке Народный. По информации организаторов, общий объем реализованной продукции составил порядка 360 тонн.

На прилавках были представлены говядина, конина, сырое молоко, картофель и овощная продукция.

"Стоимость товаров на ярмарке была на 15-20% ниже среднерыночной", – отмечают организаторы.

Проведение мероприятия позволило обеспечить жителей региона доступными продуктами питания, а также поддержать местных сельхозпроизводителей и развитие внутреннего рынка.