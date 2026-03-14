"Сбросить груз и негатив": фото Дмитрия Доценко показали магические вершины Алматы

Фотограф Дмитрий Доценко в очередной раз смог удивить свою многочисленную аудиторию. Мастер показал красоту гор Алматы после весеннего снегопада, сообщает Zakon.kz.

По словам Доценко, горы после снега – это настоящая сказка, особенно весной, ведь здесь она наступает позже и постепенно – от низов предгорий до альпийских лугов.

"Но солнце-то уже весеннее! Оно уже теплое и ярко подсвечивает вершины и облака над горами. И вот пейзажи играют яркими красками". Дмитрий Доценко

Профессионал отмечает, что постарался передать частичку этой мимолетной красоты, ведь снег на елях держится недолго, да и облака быстро рассеиваются.

Море из облаков.

Невероятной красоты пейзажи.

Горы утонули в облачном море.

Красивые все фото, каждое по своему особенное со своей завораживающей красотой.

После снегопада 13.03.2026 утро было особенно ярким, солнечным, воздух чист, прозрачен и свеж и на душе такая радость от этого, словно ничего плохого в этом мире и не происходило. Как-будто сама природа хотела сбросить весь этот груз и негатив.

Безумно красиво, отметили восторженные комментаторы после просмотра.

В среду, 11 марта, в Алматы бушевала непогода. Из-за продолжительного снегопада с предупреждением к жителям обращался акимат. Кроме того, стихия осложнила ситуацию на дорогах. За день было зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), из них 28 аварий с пострадавшими.