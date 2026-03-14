К трем годам лишения свободы приговорили жителей Мангистау за кражу невесты

В Мангистауской области вынесли приговор по делу о похищении девушки с целью принуждения к браку, сообщает Zakon.kz.

Мунайлинский районный суд 2 февраля 2026 года признал граждан А. и О. виновными по пунктам 1 и 4 части 2 статьи 125-1 Уголовного кодекса. Каждого из них приговорили к трем годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу, сообщили в Генеральной прокуратуре РК 14 марта 2026 года.

В Казахстане с 16 сентября 2025 года действует новая статья Уголовного кодекса – "Принуждение к вступлению в брак". По ней похищение девушки без ее согласия, так называемая кража невесты, а также принуждение или склонение к браку считаются самостоятельным уголовным правонарушением.

За такое преступление предусмотрено наказание от штрафа до 10 лет лишения свободы.

"Похищение человека с целью принуждения к вступлению в брак является противоправным деянием и строго запрещено законом. Введение данной нормы стало важным шагом, направленным на защиту прав и свобод женщин", – отметили в Генпрокуратуре.

Ранее депутат призвал сажать всех в тюрьму, включая бабушек, которые участвуют в похищении невест.