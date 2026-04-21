Общество

Выплаты по безработице будут сокращать в Казахстане

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 11:25 Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 21 апреля 2026 года на брифинге в правительстве анонсировал сокращение периода выплат по безработице из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), передает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующий проект приказа размещен на портале открытые НПА.

"Фонд стабильно работает, деньги в фонд поступают. Изменения в выплатах фонда есть, я подтверждаю. Это связано с некоторыми выявляемыми схемами. Например, бухгалтер работала в 10 организациях и уволилась сразу из всех, после чего подала заявку в фонд о том, что находится без работы. Выплаты должны пойти ей с учетом ее средней зарплаты. Сейчас потолок выплат по пособиям пересматривается, потому что есть моменты, которые нуждаются в регулировании", – сказал Ертаев.

Он напомнил, что до пандемии человек мог получать пособие по безработице 4 месяца.

"Во время пандемии этот период растянули до 6 месяцев. Лицо, оставшееся без работы, находится у нас всего три дня. Это неправильно и будет меняться. Мы возвращаем 10 дней и сокращаем период выплаты пособий по безработице до 4 месяцев. Изменения по выплатам будут, чтобы не допустить излишних выплат, которые гражданам не положены", – объяснил министр.

Ранее Аскарбек Ертаев пообещал усилить мониторинг за трудоустройством лиц с инвалидностью.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Будут ли казахстанцы отдыхать 30 августа 2026 года – ответ главы Минтруда
11:47, Сегодня
В Казахстане рассматривают возможность пожизненных выплат для шахтеров
10:41, Сегодня
В Казахстане усиливают мониторинг за трудоустройством лиц с инвалидностью
10:52, Сегодня
Читайте также
"Алтай" никак не может вернуться на родной стадион
11:58, Сегодня
Дорога к трофею: стали известны соперницы Рыбакиной на пути к титулу в Мадриде
11:41, Сегодня
Два сета решили судьбу матча Амира Омарханова с полуфиналистом US Open в Шымкенте
11:28, Сегодня
Казахстан выиграл командный зачёт чемпионата мира по шахматам
11:20, Сегодня
