Выплаты по безработице будут сокращать в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 21 апреля 2026 года на брифинге в правительстве анонсировал сокращение периода выплат по безработице из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), передает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующий проект приказа размещен на портале открытые НПА. "Фонд стабильно работает, деньги в фонд поступают. Изменения в выплатах фонда есть, я подтверждаю. Это связано с некоторыми выявляемыми схемами. Например, бухгалтер работала в 10 организациях и уволилась сразу из всех, после чего подала заявку в фонд о том, что находится без работы. Выплаты должны пойти ей с учетом ее средней зарплаты. Сейчас потолок выплат по пособиям пересматривается, потому что есть моменты, которые нуждаются в регулировании", – сказал Ертаев. Он напомнил, что до пандемии человек мог получать пособие по безработице 4 месяца. "Во время пандемии этот период растянули до 6 месяцев. Лицо, оставшееся без работы, находится у нас всего три дня. Это неправильно и будет меняться. Мы возвращаем 10 дней и сокращаем период выплаты пособий по безработице до 4 месяцев. Изменения по выплатам будут, чтобы не допустить излишних выплат, которые гражданам не положены", – объяснил министр. Ранее Аскарбек Ертаев пообещал усилить мониторинг за трудоустройством лиц с инвалидностью.

