Общество

Выпускница из Костаная набрала 139 баллов на ЕНТ и удивила выбором профессии

выпускница костанайской школы выбирает профессию учителя, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 23:14 Фото: пресс-служба министерстве просвещения РК
Выпускница из Костаная Жанель Тансыкпаева набрала 139 баллов из 140 возможных на мартовском Едином национальном тестировании (ЕНТ). О выдающемся результате школьницы сообщили в Министерстве просвещения РК, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, ученица общеобразовательной школы имени М. Кобеева продемонстрировала высокий уровень подготовки, в том числе благодаря знанию английского языка. Наличие сертификата IELTS с баллом 7.0 позволило ей автоматически получить максимальный балл по профильному предмету.

Несмотря на высший результат, открывающий двери в любую сферу, Жанель приняла решение поступать на педагогическую специальность.

"Моя цель – не просто транслировать знания, а вдохновлять детей, как когда-то вдохновила меня моя первая учительница Торгын Ибрагимова", – рассказала 14 марта 2026 года выпускница.

Сейчас обладательница высокого балла готовится к основному этапу ЕНТ, чтобы подтвердить результат и побороться за государственный образовательный грант.

О том, как будет проходить ЕНТ в 2026 году в Казахстане, можно узнать по этой ссылке.

Канат Болысбек
