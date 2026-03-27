Шпаргалки и телефоны: на ЕНТ в Казахстане массово аннулируют результаты
Известно, что тестирование прошли более 117 тыс. человек.
Также отдельно отмечено:
- 71,6% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке,
- 28,3% – на русском,
- 111 человек – на английском.
Уже по итогам третьей недели 67,11% абитуриентов набрали пороговый балл.
Средний балл по пяти предметам составил 63 балла. Максимальный результат – 139 баллов.
В министерстве напомнили о том, что абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования.
Апелляция по техническим причинам принимается непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.
Далее сказано, что за третью неделю проведения ЕНТ выявлено 179 нарушений правил.
"97 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 82 человека были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы".Пресс-служба МНВО РК
Факты выявления подставных лиц отсутствуют.
Уже после завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.
"Всего на участие в тестировании принято около 184 тысяч заявлений", – уточнили в ведомстве.
