События

Шпаргалки и телефоны: на ЕНТ в Казахстане массово аннулируют результаты

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 09:29 Фото: Zakon.kz
Министерство науки и высшего образования (МНВО) Казахстана предоставило промежуточные итоги мартовского Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Известно, что тестирование прошли более 117 тыс. человек.

Также отдельно отмечено:

  • 71,6% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке,
  • 28,3% – на русском,
  • 111 человек – на английском.

Уже по итогам третьей недели 67,11% абитуриентов набрали пороговый балл.

Средний балл по пяти предметам составил 63 балла. Максимальный результат – 139 баллов.

Выпускник из области Абай показал лучший результат по Казахстану на ЕНТ

В министерстве напомнили о том, что абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования.

Апелляция по техническим причинам принимается непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

Далее сказано, что за третью неделю проведения ЕНТ выявлено 179 нарушений правил.

"97 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 82 человека были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы".Пресс-служба МНВО РК

Факты выявления подставных лиц отсутствуют.

Уже после завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.

"Всего на участие в тестировании принято около 184 тысяч заявлений", – уточнили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали о выпускнице из Костаная, которая набрала 139 баллов на ЕНТ и удивила выбором профессии.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
