Свыше 1 трлн тенге незаконных активов вернули в казну Казахстана: на что их потратят?

В казну Казахстана вернули больше 1 трлн тенге незаконных активов: на эти средства уже строят сотни школ, больниц и систем водоснабжения, передает Zakon.kz.

Генеральная прокуратура Казахстана 14 марта 2026 года представила подробный отчет о реализации закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

"Генеральная прокуратура хорошо поработала с владельцами незаконных активов, в казну возвращено около 850 млрд тенге. Эти средства направлены на возведение десяти школ и четырех спортивных сооружений, строительство и модернизацию 235 объектов здравоохранения и 177 объектов водной инфраструктуры. Ожидается поступление дополнительных сумм в республиканский бюджет". Касым-Жомарт Токаев Президент Республики Казахстан

Механизмы возврата и международное сотрудничество

Как сообщили в надзорном органе, ежегодная информация о противодействии незаконному приобретению и выводу активов, а также принятых системных мерах подготовлена на основании и в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

Деятельность по возврату активов курирует специальная Комиссия под руководством премьер-министра. Управление, обеспечение сохранности и реализация возвращенных активов возложены на находящуюся в ведении Министерства финансов Республики Казахстан ТОО "Компания по управлению возвращенными активами".

Меры по выявлению и возврату незаконно приобретенных активов

Нормы закона полностью отвечают концепции "Справедливого Казахстана" и принципу "Закон и порядок". Их главная цель – восстановить социальную справедливость, защитить интересы народа и обеспечить устойчивое развитие экономики страны для будущих поколений.

Возврат активов осуществляется на основании принципов:

законности; приоритета стимулирования добровольного возврата активов; гласности, прозрачности и подотчетности; приоритета защиты прав, свобод и интересов участников процесса; взаимодействия государства и гражданского общества; защиты гражданского оборота, прав добросовестных приобретателей и добросовестных кредиторов; пропорциональности (соразмерности) мер и механизмов по возврату активов.

К мерам по выявлению и возврату активов относятся: меры по поиску (раскрытию), подтверждению происхождения активов, предварительные обеспечительные меры, обеспечительные меры, меры по добровольному или принудительному возврату активов, управлению конфискованными или обращенными в доход государства активами и иные меры.

"С момента принятия Закона органами прокуратуры на постоянной основе проводятся мониторинги, анализы для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврату активов, а также проверки законности источников приобретения (происхождения) активов. Их результаты выносятся на рассмотрение Комиссии, которой проведено 15 заседаний, по их результатам сформирован реестр субъектов и (или) аффилированных с ними лиц, а также одобрены меры по возврату активов на сумму свыше 6,5 трлнтенге, в том числе на 5,5 трлн тенге в 2025 году", – сообщили в надзорном органе.

В Генпрокуратуре также добавили, что с лицами, попавшими в реестр, заключено уже более 70 соглашений. Речь идет о добровольном возврате имущества, признании вины и обязательствах по реализации крупных инвестиционных и социальных проектов.

Большинство участников процесса предпочли сотрудничать с государством добровольно. В этих случаях активы возвращаются в виде прямых выплат в бюджет, передачи имущества "в натуре", реинвестирования капитала в национальную экономику или строительства соцобъектов.

В то же время к тем, кто отказался от диалога или не смог доказать законность своего капитала, прокуратура применяет механизмы принудительного изъятия

По результатам исковой работы прокуратуры судами приняты решения о принудительном возврате государству незаконно приобретенных активов на сумму порядка 165 млрд тенге, в том числе 148,6 млрд тенге в 2025 году.

Генеральная прокуратура также укрепляет международно-правовое сотрудничество в сфере возврата активов. Осуществляется тесное взаимодействие с ООН, ОБСЕ, Советом Европы, ОЭСР, Интерпол, FATF и межведомственными сетями в сфере возврата активов CARIN, ARIN, GlobE и BAMIN.

В указанных межведомственных сетях представители Генеральной прокуратуры определены контактными лицами, активно участвуют в заседаниях. В целях обмена передовым международным опытом проведен ряд двусторонних встреч с различными иностранными партнерами для установления долгосрочного сотрудничества.

"Со многими из них подписаны меморандумы о сотрудничестве, в том числе в 2025 году с Национальным Антикоррупционным центром Республики Молдова, Комиссией по изъятию незаконно приобретенного имущества Республики Болгария, Международной антикоррупционной академией (Австрия), Бюро по борьбе с преступными активами Ирландии, Генеральными прокуратурами Литвы и Азербайджана", – добавили в Генпрокуратуре.

Принимаемые в рамках меморандумов меры позволят эффективно обмениваться полезной информацией и передовым опытом в сфере возврата активов, а также развивать знания и навыки сотрудников. При поддержке УНП ООН, ОБСЕ, BAMIN, GlobE и других международных организаций реализовано порядка 30 проектов (семинары, тренинги, круглые столы; участие в международных мероприятиях и др.), на которых обучены более 340 сотрудников прокуратуры.

Взаимодействие с Интерполом обеспечило доступ к новым инструментам поиска и возврата зарубежных активов – "Серебряному бюллетеню" и "Серебряному уведомлению". В 2025 году прокуратурой опубликовано несколько "Серебряных уведомлений", что позволило получить и восполнить информацию касательно зарубежного имущества отдельных лиц.

Также получен доступ к информационной системе Интерпола "I-24/7", которая используется для прямого взаимодействия с представительствами стран-участниц международной организации.

Международно-правовое сотрудничество в сфере возврата активов направлено на эффективное взаимодействие с иностранными партнерами, обмен информацией и передовым опытом, а также на повышение профессионального уровня, знаний и навыков прокуроров.

Результаты работы по возврату незаконно приобретенных активов

Работа по возврату активов выстроена с минимальными рисками для добросовестных предпринимателей, кредиторов, приобретателей и инвесторов, основывается на принципах недопустимости вмешательства в текущие бизнес-процессы и хозяйственную деятельность предприятий.

В целом, приняты меры по возврату государству активов на сумму более чем 1,3 трлн тенге, из которых фактически возвращены активы на общую сумму 1,076 трлн тенге (деньгами – 968,5 млрд тенге, имуществом в натуре – 107,7 млрд тенге), в том числе в 2025 году на 316,7 млрд тенге (деньгами – 278 млрд тенге, имуществом в натуре на 38,7 млрд тенге).

"Среди возвращенных активов коммерческие и жилые помещения, элитная недвижимость, в том числе за рубежом, земельные участки, акции и доли в предприятиях, автомобили, драгоценности, предметы роскоши и другие ценные вещи. Помимо возвращенных денег и имущества по результатам согласительных процедур субъектами Закона приняты обязательства о самостоятельной реализации инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов экономики и социальных проектов на 5,2 трлн тенге", – рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

Среди них туристический комплекс, транспортно-логистические центры, строительство и модернизация заводов и других крупных промышленных объектов, а также строительство спортивных, медицинских, образовательных и других объектов.

Ожидается создание более 8 тысяч новых рабочих мест, сохранение порядка 2,5 тысяч имеющихся рабочих мест, ежегодное поступление в бюджет свыше 1 млрд тенге и экспорт не менее 20% получаемой продукции.

В свою очередь, социальные проекты направлены на улучшение качества жизни населения, в том числе на создание условий для доступа к медицине и массовому спорту.

Управление возвращенными активами и их реализация

Эффективное управление возвращенным государству имуществом является важным этапом процесса возврата активов. По сведениям Министерства финансов в Управляющую компанию передано 270 активов (в том числе расположенных за границей) на общую сумму 107,7 млрд тенге.

Согласно представленным данным Управляющей компанией реализованы активы на общую сумму свыше 50 млрд тенге, в том числе зарубежные активы на более чем 25 млрд тенге. При этом отдельные объекты реализованы за гораздо более высокую стоимость, чем они оценены при передаче на баланс.

"К примеру, 2 зарубежных объекта проданы на 3,9 млрд тенге дороже, чем были оценены при передаче. Управляющей компанией 32 актива на общую сумму 29,1 млрд тенге переданы в республиканскую и коммунальную собственность, в том числе обеспечена передача в музейный фонд предметов с исторической ценностью", – добавили в надзорном органе.

Остальные активы находятся в управлении КУВА, к ним применены различные способы распоряжения до реализации: имущественный наем, передача в доверительное управление, передача в состав имущества другого актива и т.д.

По результатам управления и реализации возвращенных активов Управляющей компанией в Специальный государственный фонд перечислено более 50 млрд тенге.

Социально-экономический эффект от реализации инвестиционных и иных проектов

Возвращенные государству незаконные активы активно вовлекаются в экономический оборот: на средства Специального госфонда в Казахстане профинансировано строительство 434 социальных и инфраструктурных объектов на сумму около 480 млрд тенге. По решению Республиканской бюджетной комиссии приоритет отдается отдаленным населенным пунктам.

В портфель проектов вошли 227 объектов водоснабжения, 183 медицинских учреждения, 11 школ, 5 спортивных сооружений и 8 крупных инфраструктурных проектов, включая модернизацию аэропортов в Павлодаре, Аркалыке и Балхаше. На сегодняшний день уже завершено строительство 312 объектов, в том числе 158 водоснабжения, 148 здравоохранения, по 2 объекта образования, спорта и иных.

"Построены новый корпус медико-социального учреждения для оказания помощи лицам с психоневрологическими заболеваниями в городе Семей, больничный комплекс в городе Риддер, областная станция скорой и неотложной медицинской помощи в городе Актау, проведена реконструкция ряда районных больниц в Акмолинской, Жамбылской и Кызылординской областях. В различных регионах ведется строительство 20 районных, городских и областных больниц, в том числе Центра гематологии в городе Усть-Каменогорск, реанимационного блока онкологического диспансера в городе Караганда", – раскрыли детали в надзорном органе.

В открытых 115 современных фельдшерских, медицинских пунктах и врачебных амбулаториях сельчанам уже оказано свыше 800 тысяч услуг первичной медико-санитарной помощи, включая вакцинацию и профилактические приемы. Наличие медицинских учреждений в непосредственной близости иногда позволяет спасти жизни людей.

Например, в Акмолинской области медицинские работники врачебной амбулатории села Жанаесиль оказали качественную первую помощь жителю села, остановив обильное кровотечение, а также поддерживая удовлетворительное состояние пациента до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Это позволило избежать необратимых последствий.

В надзорном органе также подчеркнули, что в основном решены проблемы врачебного обеспечения дальних сел и поселков. К примеру, ранее жители села Мугалжар в Актюбинской области для получения базовых медицинских услуг преодолевали более 100 километров до ближайших медицинских учреждений.

"В Курмангазинской районной больнице Атырауской области и Межрайонной больнице района Алтай Восточно-Казахстанской области ведутся работы по размещению магнитно-резонансной томографии. Ранее для проведения таких исследований жителям требовалось преодолевать 200 и более километров", – добавили в пресс-службе.

Возвращенные государству средства дали мощный импульс развитию спорта и инфраструктуры в регионах. В Акмолинской области открыт многофункциональный комплекс Kokshe-arena с годовой посещаемостью свыше 300 тысяч человек, а в селе Зеренда на месте аварийного здания возвели новую спортшколу. Сегодня в этих секциях тренируются около тысячи атлетов, уже завоевавших более 50 медалей на республиканских турнирах.

Масштабное строительство спортобъектов продолжается и в других регионах: в Астане возводят современный стадион им. К. Мунайтпасова и реконструируют дворец спорта "Казахстан", а в селе Жаланаш Алматинской области строится новый физкультурный комплекс.

Параллельно решаются критические вопросы водоснабжения. Сотни тысяч жителей в 10 областях страны, включая северные и южные регионы, впервые получили доступ к централизованной питьевой воде. В одной только Костанайской области проложено 535 км водопровода, что обеспечило качественной водой 71 тысячу человек в 24 населенных пунктах.

"Строительство объектов водоснабжения продолжается, в том числе 78 километров магистрального водопровода "Тайсойган – Миялы" в Атырауской области, водопроводных сетей в городе Темирату, Шардаринского группового водопровода в Туркестанской области, реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений в городе Жезказган и др". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Средства, возвращенные в госсобственность, также направлены на масштабное развитие сферы образования и поддержку особенных детей. В Туркестанской области уже открыта новая музыкальная школа, в Петропавловске – детский сад, а в Шымкенте введено в эксплуатацию общежитие на 300 мест для учащихся вспомогательной школы-интерната-колледжа.



Строительство образовательных объектов продолжается по всей стране. Новые школы возводят в области Улытау (г. Каражал и ст. Мынадыр), области Жетысу (г. Текели и с. Коксай) и в Атырауской области. Кроме того, в Актобе строится специализированный детский сад для особенных детей, а в Аркалыке идет реконструкция общежития педагогического университета.

"Наряду с указанным начата реконструкция аэропортов в городах Аркалык, Балхаш и Павлодар, что улучшит транспортное (в том числе транзитное) сообщение между регионами, повысит мобильность населения, а также может стать драйвером привлечения инвестиций, развития туризма и роста пассажиропотока в данных городах в объеме свыше миллиона человек в год", – сообщили в Генеральной прокуратуры РК

В целом, реализуемые за счет возвращенных средств проекты помогают заметно улучшить жизнь людей. Средства Спецгосфонда позволили построить и модернизировать значительное количество социальных объектов, существенно снизив нагрузку на бюджет.

Как отмечают в надзорном органе, вовлечение этих активов в экономический оборот напрямую способствует восстановлению социальной справедливости и созданию комфортной среды для граждан. На сегодня органы прокуратуры в тесном взаимодействии с госорганами обеспечивают полное исполнение норм законодательства.

"Принятые меры по выявлению и возврату незаконно приобретенных активов позволили обеспечить пополнение Спецгосфонда, а также направить средства на реализацию важных для населения социальных и экономических проектов. Их реализация способствует повышению качества жизни, созданию для граждан комфортной среды, а также имеет положительный социально-экономический эффект в целом. Таким образом, цели Закона достигаются. Работа продолжается". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

