Общество

Сотни работников завода в Экибастузе не получали зарплату: им задолжали 20 млн тенге

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Прокуратура Экибастуза вмешалась в ситуацию на местном заводе электрических машин, где более сотни сотрудников остались без законного заработка. Об этом 14 марта 2026 года сообщили в пресс-службе надзорного органа, передает Zakon.kz.

Как выяснилось в ходе проверки, ТОО "Экибастузский завод электрических машин" накопило внушительную задолженность перед персоналом, оправдывая невыплаты отсутствием своевременного финансирования за оказанные услуги.

Вмешательство надзорного органа последовало после прямого обращения коллектива предприятия, чьи конституционные права на вознаграждение за труд были грубо нарушены.

"По акту прокурорского надзора приняты меры по устранению нарушений. В результате 100 работникам выплачена задолженность по заработной плате в полном объеме на общую сумму 20 302 336 тенге". Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

Несмотря на выплату денег, руководство предприятия не избежало наказания: за допущенные нарушения трудового законодательства работодатель привлечен к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что тысячи казахстанцев не получили зарплату вовремя. В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК раскрыли детали инцидента.

Канат Болысбек
Читайте также
Одно сообщение едва не лишило пенсионерку 10 млн тенге в ВКО
22:54, 14 марта 2026
Одно сообщение едва не лишило пенсионерку 10 млн тенге в ВКО
Более 76 млн тенге зарплаты задолжали работникам медицинской клиники в Актау
11:48, 17 ноября 2023
Более 76 млн тенге зарплаты задолжали работникам медицинской клиники в Актау
Активы КазНИИ культуры на 300 млн тенге вернули государству в Алматы
15:23, 12 января 2026
Активы КазНИИ культуры на 300 млн тенге вернули государству в Алматы
Последние
Популярные
Читайте также
Джейк Пол заявил о желании провести бой с Александром Усиком по правилам ММА
00:24, 15 марта 2026
Джейк Пол заявил о желании провести бой с Александром Усиком по правилам ММА
Экс-вторая ракетка мира высказалась о матче Рыбакина - Соболенко
23:51, 14 марта 2026
Экс-вторая ракетка мира высказалась о матче Рыбакина - Соболенко
"Они ненавидят друг друга": экс-чемпион UFC опасается драки Чимаева и Стрикленда до боя
23:14, 14 марта 2026
"Они ненавидят друг друга": экс-чемпион UFC опасается драки Чимаева и Стрикленда до боя
Арина Соболенко рассказала о неудачах в больших финалах: Мне надоело проигрывать
22:45, 14 марта 2026
Арина Соболенко рассказала о неудачах в больших финалах: Мне надоело проигрывать
