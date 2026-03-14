Сотни работников завода в Экибастузе не получали зарплату: им задолжали 20 млн тенге

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Прокуратура Экибастуза вмешалась в ситуацию на местном заводе электрических машин, где более сотни сотрудников остались без законного заработка. Об этом 14 марта 2026 года сообщили в пресс-службе надзорного органа, передает Zakon.kz.

Как выяснилось в ходе проверки, ТОО "Экибастузский завод электрических машин" накопило внушительную задолженность перед персоналом, оправдывая невыплаты отсутствием своевременного финансирования за оказанные услуги. Вмешательство надзорного органа последовало после прямого обращения коллектива предприятия, чьи конституционные права на вознаграждение за труд были грубо нарушены. "По акту прокурорского надзора приняты меры по устранению нарушений. В результате 100 работникам выплачена задолженность по заработной плате в полном объеме на общую сумму 20 302 336 тенге". Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области Несмотря на выплату денег, руководство предприятия не избежало наказания: за допущенные нарушения трудового законодательства работодатель привлечен к административной ответственности. Ранее сообщалось, что тысячи казахстанцев не получили зарплату вовремя. В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК раскрыли детали инцидента.

