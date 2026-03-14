Общество

Новорожденного укутали в форму пожарного в Жанаозене – Казнет в восторге

Трогательное видео с сыном спасателя из Жанаозена покорило соцсети , фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 01:10 Фото: скриншот видео
В Жанаозене огнеборцы устроили трогательную встречу для своего коллеги. В его семье родился второй сын. На выписке малыша нарядили в миниатюрную форму спасателя и укутали в конверт с надписью "Будущий полковник", передает Zakon.kz.

Как сообщает Lada.kz 14 марта 2026 года, радостное событие произошло в семье командира отделения № 3 специализированной пожарной части, сержанта гражданской защиты Сундета Султаниева. В семье спасателя 13 марта родился второй ребенок – мальчик.

На выписке из роддома коллеги и близкие подготовили для молодой семьи необычный и символичный сюрприз. Новорожденного малыша одели в миниатюрную форму спасателя. Кроме того, ребенка укутали в специально сшитый конверт из материала, напоминающего форму сотрудников службы спасения. На нем была размещена надпись "Будущий полковник".

Особую атмосферу праздника дополнил старший сын семьи. Мальчика также нарядили в форму спасателя, подчеркнув тем самым преемственность и уважение к профессии отца.

Трогательное видео быстро разлетелось в социальных сетях, а публикация набрала около тысячи лайков. Пользователи активно делятся роликом и оставляют поздравительные комментарии.

А 40-летняя Гаухар Ешмуханова из Актау – мама 10 детей и в скором времени станет бабушкой. Zakon.kz побеседовал с героиней и узнал, как живется большой семье.

Канат Болысбек
