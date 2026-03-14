Новорожденного укутали в форму пожарного в Жанаозене – Казнет в восторге
Как сообщает Lada.kz 14 марта 2026 года, радостное событие произошло в семье командира отделения № 3 специализированной пожарной части, сержанта гражданской защиты Сундета Султаниева. В семье спасателя 13 марта родился второй ребенок – мальчик.
На выписке из роддома коллеги и близкие подготовили для молодой семьи необычный и символичный сюрприз. Новорожденного малыша одели в миниатюрную форму спасателя. Кроме того, ребенка укутали в специально сшитый конверт из материала, напоминающего форму сотрудников службы спасения. На нем была размещена надпись "Будущий полковник".
Особую атмосферу праздника дополнил старший сын семьи. Мальчика также нарядили в форму спасателя, подчеркнув тем самым преемственность и уважение к профессии отца.
Трогательное видео быстро разлетелось в социальных сетях, а публикация набрала около тысячи лайков. Пользователи активно делятся роликом и оставляют поздравительные комментарии.
