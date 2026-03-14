Выяснилось, в каких странах казахстанцы первыми начали голосование по проекту новой Конституции

Ночью 15 марта МИД Казахстана начал работу по освещению хода голосования на референдуме по проекту новой Конституции Казахстана на участках референдума за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Все участки за рубежом организованы на территориях дипломатических представительств Казахстана.

Самыми первыми имеют возможность проголосовать казахстанцы в Корее и Японии.

Участки референдума #422 в Сеуле и #425 в Токио стали первыми, которые открылись для голосования в 07:00 по местному времени.

Ранее сообщалось о том, что более 23 тысяч встреч прошло в Казахстане в рамках кампании по разъяснению проекта новой Конституции.