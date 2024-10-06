Как в Алматы проходит голосование на референдуме по строительству АЭС

Сегодня, 6 октября, в стране проходит общенациональный референдум. Казахстанцам предложили выступить в поддержку или против строительства атомной электростанции в стране. Корреспондент Zakon.kz понаблюдал за ходом референдума на избирательных участках в Алматы.

Голосование на референдуме – это гражданский долг каждого человека. Казахстанцы могут свободно высказывать свое волеизъявление, указывая в графе бюллетеней "за" или "против", тем самым решая, будет ли в стране начато строительство атомной электростанции (АЭС).

Многие жители Алматы не откладывают визит на свои избирательные участки на более позднее время и голосуют с раннего утра. Голосование проходит с 7:00 до 20:00.

Фото: Zakon.kz

Так, алматинка Галина Федоровна пришла на избирательный участок №126, расположенный в Ауэзовском районе в общежитии Университета Narxoz, одной из первых. По ее словам, она не смогла остаться в стороне и тоже сделала свой выбор.



"Пришли сюда пораньше. Мы должны быть заинтересованы в судьбе нашей Родины. Нельзя отсиживаться дома и быть в стороне. Ведь если каждый так будет мыслить, то безразличие погубит и нас, и нашу страну. Я сделала свой выбор и уверена, что Казахстан благодаря нашей гражданской активности будет развиваться быстрыми шагами, а жизнь будет становиться только лучше", – поделилась мыслями с корреспондентом Zakon.kz жительница микрорайона Таугуль.





Фото: Zakon.kz

Председатель территориального избирательного участка №126 Гульмира Суйенбаева рассказала, что первый посетитель пришел сегодня в 06:55, ожидая минуты до открытия, чтобы отдать свой голос по вопросу строительства АЭС. К 10:30 проголосовало уже достаточно большое число граждан, закрепленных здесь по месту жительства.



"Правом участвовать в референдуме обладают граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста. Наблюдаю с раннего утра, что люди проявляют высокую гражданскую активность. Наш президент обозначил, что, несмотря на противоречивость вопроса, развитие атомной энергетики важно для обеспечения экономического и социального благосостояния граждан Казахстана. И большинство жителей это понимают, приходя оставить свой голос в бюллетене", – отметила председатель.





Фото: Из личного архива

Голосование на референдуме – это не только право, предоставленное законом, но и важная часть гражданской ответственности каждого казахстанца. В этом убежден серебряный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике в Париже 2024 года Нариман Курбанов, который отдал свой голос на избирательном участке №229 в гимназии №60.



"Как гражданин Казахстана считаю, что самой важной причиной осуществить свое волеизъявление является одно из главных конституционных прав граждан избирать и быть избранным. Именно от участия или неучастия граждан в выборах зависит дальнейшая жизнь города, области и целой страны". Нариман Курбанов





Фото: Из личного архива

Известный казахстанский гимнаст добавил, что считает участие в выборах прямым фактом проявления настоящей, а не декларативной гражданской позиции.



"То, что люди идут сегодня на избирательные участки, демонстрирует реальную озабоченность граждан судьбой страны. И я считаю, что наибольшая явка избирателей является залогом честных выборов. Чем больше людей проявят свою сопричастность и осознанную политическую позицию и выразят свое мнение, тем честнее будет референдум." Нариман Курбанов

В средней образовательной школе №127 разместились два избирательных участка – 131 и 127. На участках дежурят наблюдатели, которые пристально следят за процессом голосования.

Фото: Zakon.kz

Горожане приходят, чтобы поучаствовать в судьбе страны вместе с родными и детьми, показывая тем самым подрастающему поколению пример гражданской ответственности.

Фото: Zakon.kz

Многие пришедшие сегодня на свои избирательные участки города поделились мнением, что каждый гражданин должен воспринимать референдум как уникальную возможность не только высказать свое мнение, но и внести вклад в благополучие Казахстана.



"Я считаю, что участие в голосовании – свидетельство зрелости нации и ее готовности к ответственности за свою судьбу. Ведь мы принимаем решения в нашей обычной повседневной жизни. Так почему мы должны остаться в стороне в вопросе странового масштаба? Нельзя быть пассивными. Необходимо идти и отдать свой голос во благо страны", – считает жительница Алматы, проголосовавшая на избирательном участке №131.

Фото: Zakon.kz

По словам председателя территориального избирательного участка №131 Гульмиры Адиловой, даже в воскресный день заметна хорошая явка алматинцев. Всего на участке в списке голосующих 2444 жителя, относящихся к данной территориальной единице.



"Участок начал свою работу с 7:00 утра. Приятно наблюдать, что люди идут семьями, подавая хороший пример подрастающему поколению, вместе посетив участок для голосования. Такая активность людей говорит об их настоящей гражданской позиции. Этим поступком они показывают свое небезразличие к происходящим в стране процессам. С утра для людей организовано музыкальное сопровождение процесса голосования, чтобы поднять горожанам настроение, ведь сегодня воскресный день. Приятно видеть молодых ребят, которые пришли отдать свой голос впервые." Председатель территориального избирательного участка №131 Гульмира Адилова

Избирательные участки в рамках проведения референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане открыты и за рубежом.



Согласно Закону о республиканском референдуме, в голосовании должны принять участие больше половины казахстанцев, имеющих такое право. По последним данным, это 12 244 683 человека, включенных в список для голосования. Соответственно, половина – это 6 122 342 человека.

Подсчет голосов традиционно должен быть осуществлен не позже 12 часов с момента окончания голосования. Два дня есть у регионов, чтобы собрать и доставить сводные протоколы об итогах голосования по административным территориальным единицам. Центральная комиссия референдума в течение семи дней должна установить итоги референдума и опубликовать об этом официальное сообщение в СМИ.

Фото: Zakon.kz

В городе заблаговременно предприняли все меры, чтобы обеспечить безопасность голосования. В Алматы полиция переведена на усиленный режим работы для обеспечения общественного порядка и безопасности.



В Астане сегодня, 6 октября, проезд в городских и пригородных автобусах бесплатный. Такой подарок столичным жителям организован в связи с проведением референдума. Кроме того, в день голосования проезд в городских и пригородных маршрутах Актобе и Шымкента также бесплатный.

С понедельника, 7 октября, общественный транспорт будет работает в штатном режиме.

Дату референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане – 6 октября 2024 года – назвал президент Касым-Жомарт Токаев в Послании 2 сентября. Глава государства отметил, что принимать судьбоносные для страны решения необходимо только при поддержке народа.

Президент Казахстана объяснил, что строительство АЭС необходимо Казахстану, "чтобы не остаться на обочине прогресса". А референдум глава государства считает свидетельством "огромных изменений, произошедших в Казахстане за последние пять лет" и проявлением концепции "Слышащего государства".