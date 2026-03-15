Общество

Бамблби и Оптимус Прайм удивили уральцев на референдуме

Роботы, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 08:19 Фото: Е. Нагимов
Легендарные трансформеры – машины-пришельцы, любимые взрослыми и детьми, стали неожиданным сюрпризом для уральцев, пришедших на референдум, передает Zakon.kz.

Двухметровые роботы появились на участке №459, расположенном в в Казахстанском университете инновационных и телекоммуникационных систем. Такую инициативу особенно оценили жители города, взявшие с собой детей.

Желтый – Бамблби, синий – Оптимус Прайм. Этих героев узнают даже те, кто далек от киновселенной "Трансформеров". Появление роботов на участке референдума №459 с самого утра заметно подняло настроение всем присутствующим.

Самые смелые уходили с голосования не только с чувством выполненного долга, но и с эффектными селфи с добрыми роботами-пришельцами.

Появление ростовых кукол-трансформеров на референдуме стало своеобразной аллегорией на трансформации, которые предстоит пройти нашему государству. Так, кто-то нашел в ярком представлении глубокий смысл, а кто-то –повод лишний раз улыбнуться и погрузиться в детство.

"Мы с мужем пришли одни быстро проголосовать, без детей. А теперь думаю, что нужно вернуться еще раз с ними, пофоткаться, повеселиться. Кроме референдума, сейчас же идут праздничные дни", – поделилась жительница Уральска.

Напомним, сегодня по всей стране проходит республиканский референдум, на котором народ должен выбрать – быть или не быть новой Конституции. Всего же в ЗКО правом голоса на проходящем референдуме обладают более 450 тысяч граждан, достигших 18 лет.

Ранее сообщалось, что в Казахстане стартовал референдум: сколько участков открыто к данному часу.

Аксинья Титова
Читайте также
Летние смузи из сезонных ягод
18:33, 18 августа 2023
Летние смузи из сезонных ягод
Когда казахстанцам объявят о результатах референдума
14:38, 23 февраля 2026
Когда казахстанцам объявят о результатах референдума
Расходы на проведение референдума в Казахстане сократили
15:25, 23 февраля 2026
Расходы на проведение референдума в Казахстане сократили
Последние
Популярные
Читайте также
Анна Данилина уступила в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
00:51, 15 марта 2026
Анна Данилина уступила в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол заявил о желании провести бой с Александром Усиком по правилам ММА
00:24, 15 марта 2026
Джейк Пол заявил о желании провести бой с Александром Усиком по правилам ММА
Экс-вторая ракетка мира высказалась о матче Рыбакина - Соболенко
23:51, 14 марта 2026
Экс-вторая ракетка мира высказалась о матче Рыбакина - Соболенко
"Они ненавидят друг друга": экс-чемпион UFC опасается драки Чимаева и Стрикленда до боя
23:14, 14 марта 2026
"Они ненавидят друг друга": экс-чемпион UFC опасается драки Чимаева и Стрикленда до боя
