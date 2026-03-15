Бамблби и Оптимус Прайм удивили уральцев на референдуме

Легендарные трансформеры – машины-пришельцы, любимые взрослыми и детьми, стали неожиданным сюрпризом для уральцев, пришедших на референдум, передает Zakon.kz.

Двухметровые роботы появились на участке №459, расположенном в в Казахстанском университете инновационных и телекоммуникационных систем. Такую инициативу особенно оценили жители города, взявшие с собой детей.

Желтый – Бамблби, синий – Оптимус Прайм. Этих героев узнают даже те, кто далек от киновселенной "Трансформеров". Появление роботов на участке референдума №459 с самого утра заметно подняло настроение всем присутствующим.

Самые смелые уходили с голосования не только с чувством выполненного долга, но и с эффектными селфи с добрыми роботами-пришельцами.

Появление ростовых кукол-трансформеров на референдуме стало своеобразной аллегорией на трансформации, которые предстоит пройти нашему государству. Так, кто-то нашел в ярком представлении глубокий смысл, а кто-то –повод лишний раз улыбнуться и погрузиться в детство.

"Мы с мужем пришли одни быстро проголосовать, без детей. А теперь думаю, что нужно вернуться еще раз с ними, пофоткаться, повеселиться. Кроме референдума, сейчас же идут праздничные дни", – поделилась жительница Уральска.

Напомним, сегодня по всей стране проходит республиканский референдум, на котором народ должен выбрать – быть или не быть новой Конституции. Всего же в ЗКО правом голоса на проходящем референдуме обладают более 450 тысяч граждан, достигших 18 лет.

