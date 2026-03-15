Қыдыр ата проголосовал на избирательном участке в Костанае в преддверии Наурыза

Фото: акимат Костанайской области

На одном из избирательных участков Костаная произошло необычное событие: символ изобилия и благополучия – Қыдыр ата – пришел к жителям, чтобы дать традиционное бата, а затем сам принял участие в голосовании.

В своем благословении Қыдыр ата пожелал всем присутствующим здоровья, счастья, достатка и единства: "Наурыз – береке мен молшылық әкелсін, отбасыларың аман болсын, ел бірлігі нығайсын!" После этого символ Наурыза проголосовал на участке, демонстрируя пример активной гражданской позиции. Фото: акимат Костанайской области Жители с интересом встречали Қыдыр ата, фотографировались с ним и делились впечатлениями. Появление символа праздника придало участку особую атмосферу Наурыза и напомнило о богатых культурных традициях казахского народа. Организаторы отметили, что участие Қыдыр ата в голосовании стало ярким символом объединения народной культуры и гражданской активности, подчеркнув главные ценности праздника – обновление, единство и добрые пожелания. Фото: акимат Костанайской области

