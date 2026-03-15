#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Қыдыр ата проголосовал на избирательном участке в Костанае в преддверии Наурыза

Проголосовал на избирательном участке, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 09:01 Фото: акимат Костанайской области
На одном из избирательных участков Костаная произошло необычное событие: символ изобилия и благополучия – Қыдыр ата – пришел к жителям, чтобы дать традиционное бата, а затем сам принял участие в голосовании.

В своем благословении Қыдыр ата пожелал всем присутствующим здоровья, счастья, достатка и единства: "Наурыз – береке мен молшылық әкелсін, отбасыларың аман болсын, ел бірлігі нығайсын!"

После этого символ Наурыза проголосовал на участке, демонстрируя пример активной гражданской позиции.

Фото: акимат Костанайской области

Жители с интересом встречали Қыдыр ата, фотографировались с ним и делились впечатлениями. Появление символа праздника придало участку особую атмосферу Наурыза и напомнило о богатых культурных традициях казахского народа.

Организаторы отметили, что участие Қыдыр ата в голосовании стало ярким символом объединения народной культуры и гражданской активности, подчеркнув главные ценности праздника – обновление, единство и добрые пожелания.

Фото: акимат Костанайской области

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: