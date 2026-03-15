В Кокшетау на избирательных участках проголосовали сказочные персонажи

В городе Кокшетау избирательные участки в Доме культуры "Достар" стали местом необычного перформанса: здесь свой гражданский выбор сделали профессиональные аниматоры в образах Эльзы из "Холодного сердца" и Леди Баг, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники ивент-индустрии решили, что яркие костюмы помогут создать на своих участках атмосферу праздника.

Несмотря на необычные наряды, процедура прошла строго по закону. Девушки предъявили удостоверения личности, получили бюллетени и прошли в кабины для голосования. Сами участники акции отмечают, что для них это способ совместить работу и гражданский долг.

"Мы привыкли дарить людям радость и сегодня решили не изменять этой традиции. Референдум – событие важное, и нам хотелось, чтобы горожане, особенно те, кто пришел с детьми, улыбнулись. Костюм не мешает делать серьезный выбор, а лишь добавляет этому дню красок", – поделилась аниматор в образе Эльзы.

Креативный подход оценили и другие избиратели. Для многих появление мультгероев стало приятной неожиданностью, разбавившей официальную обстановку.

"Пришел проголосовать и не ожидал встретить здесь персонажей из мультиков. Дочка была в восторге, сразу побежала фотографироваться. Это здорово, что даже к таким серьезным вещам люди подходят с душой и креативом, сразу чувствуется праздничное настроение", – рассказал житель города Арман Ибраев.

По словам членов избирательных комиссий, такие инициативы не нарушают порядок, а помогают сделать процесс голосования более душевным и открытым для всех поколений.