#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

В Кокшетау на избирательных участках проголосовали сказочные персонажи

голосование, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 10:18 Фото: акимат Акмолинской области
В городе Кокшетау избирательные участки в Доме культуры "Достар" стали местом необычного перформанса: здесь свой гражданский выбор сделали профессиональные аниматоры в образах Эльзы из "Холодного сердца" и Леди Баг, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники ивент-индустрии решили, что яркие костюмы помогут создать на своих участках атмосферу праздника.

Несмотря на необычные наряды, процедура прошла строго по закону. Девушки предъявили удостоверения личности, получили бюллетени и прошли в кабины для голосования. Сами участники акции отмечают, что для них это способ совместить работу и гражданский долг.

"Мы привыкли дарить людям радость и сегодня решили не изменять этой традиции. Референдум – событие важное, и нам хотелось, чтобы горожане, особенно те, кто пришел с детьми, улыбнулись. Костюм не мешает делать серьезный выбор, а лишь добавляет этому дню красок", – поделилась аниматор в образе Эльзы.

Креативный подход оценили и другие избиратели. Для многих появление мультгероев стало приятной неожиданностью, разбавившей официальную обстановку.

"Пришел проголосовать и не ожидал встретить здесь персонажей из мультиков. Дочка была в восторге, сразу побежала фотографироваться. Это здорово, что даже к таким серьезным вещам люди подходят с душой и креативом, сразу чувствуется праздничное настроение", – рассказал житель города Арман Ибраев.

По словам членов избирательных комиссий, такие инициативы не нарушают порядок, а помогают сделать процесс голосования более душевным и открытым для всех поколений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: