Общество

Глава МИД о казахстанцах, выезжающих в страны Ближнего Востока: Очень сложно чем-то напугать

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 10:54 Фото: unsplash
Министр иностранных дел Ермек Кошербаев на брифинге 15 марта 2026 года высказался о казахстанцах, которые, несмотря на призывы МИД, выезжают на отдых в страны Ближнего Востока, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Ермека Кошербаева, что он может сказать о казахстанцах, которые, несмотря на предупреждения, выезжают в страны Ближнего Востока.

"У этих людей надо спросить. Бесстрашные люди. Вы же знаете, что очень сложно наших граждан чем-то напугать. Но раз страна принимает... Но поток туристов уменьшается. Кто-то, может, едет из-за того, что цены на отели снизились, кто-то, может быть, фаталист. У каждого свои причины, я не могу за всех отвечать", – сказал он.

Однако глава МИД предупредил, что на месте могут возникнуть определенные сложности с возвращением, и призвал быть к этому готовыми.

"Если что-нибудь случится, придется помогать. Я бы не рекомендовал сейчас ехать. Я же только что сказал, что береженого бог бережет. Никто не знает, в какой момент что может произойти – потом сами жалеть будете. МИД делал несколько предупреждений по данному поводу: должна быть ответственность не только за себя, но надо подумать и о своих родных и близких. Все это также требует определенных затрат со стороны государства – это большая сумма, и в одночасье все не решается", – резюмировал Кошербаев.

14 марта 2026 года в МИД заявили о завершении эвакуации казахстанцев из Ближневосточного региона. По данным ведомства, в общей сложности в Казахстан смогли вернуться 10 275 человек.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
