Любой гражданин может рассчитывать на поддержку государства: глава МИД о ситуации на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Ермек Кошербаев после голосования 15 марта 2026 года высказался об эвакуации казахстанцев из зоны конфликта на Ближнем Востоке, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у главы МИД, как он относится к мемам о том, что лучше быть казахстанцем, так как в случае угрозы их быстрее всех эвакуируют.

"Президент же сказал, что любой гражданин Казахстана может рассчитывать на поддержку государства. Я считаю, что вопрос не в декларировании, а в конкретных делах. Мы ничего не декларировали, просто старались делать свою работу. Это огромный труд большого количества людей. Люди должны понимать, граждане, что в этих случаях государство придет на помощь", – заверил Ермек Кошербаев.

Он подчеркнул, что Казахстан готов был с первых дней оказать помощь и другим странам с эвакуацией граждан.

"Я в первые дни созвонился со своими коллегами из Центральной Азии и Кавказа, и мы сразу договорились, что в случае возникновения каких-либо проблем можем обращаться друг к другу, и так оно и было. То есть в наших самолетах, были случаи, летели граждане Кыргызстана, Узбекистана и России – это обычная практика, и это хорошо", – подчеркнул министр.

14 марта 2026 года Министерство иностранных дел выступило с важным заявлением о завершении эвакуации казахстанцев из Ближневосточного региона. По данным ведомства, в общей сложности в Казахстан смогли вернуться 10 275 человек.