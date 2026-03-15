#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.29
562.92
6.1
Политика

Условия эвакуации дипломатов из стран Ближнего Востока озвучил глава МИД

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 11:42 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр иностранных дел Ермек Кошербаев после голосования на референдуме 15 марта 2026 года рассказал, почему не эвакуируют дипломатов из зоны конфликта на Ближнем Востоке, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МИД отметил, что члены семей дипломатов были эвакуированы ранее с другими гражданами Казахстана.

"Остались только те службы, которые необходимы для реализации работ. Пока они будут там. Но если ситуация выйдет из-под контроля, естественно, будем предпринимать меры и по вывозу непосредственно дипломатов, и технического состава, которые остались в наших посольствах", – резюмировал Ермек Кошербаев.

11 марта 2026 года первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев заявил, что из стран Ближнего Востока эвакуированы в основном семьи дипломатов, тогда как сами сотрудники дипмиссий продолжают работу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Оксана Даирова
Оксана Даирова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: