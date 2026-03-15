Условия эвакуации дипломатов из стран Ближнего Востока озвучил глава МИД

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Министр иностранных дел Ермек Кошербаев после голосования на референдуме 15 марта 2026 года рассказал, почему не эвакуируют дипломатов из зоны конфликта на Ближнем Востоке, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МИД отметил, что члены семей дипломатов были эвакуированы ранее с другими гражданами Казахстана. "Остались только те службы, которые необходимы для реализации работ. Пока они будут там. Но если ситуация выйдет из-под контроля, естественно, будем предпринимать меры и по вывозу непосредственно дипломатов, и технического состава, которые остались в наших посольствах", – резюмировал Ермек Кошербаев. 11 марта 2026 года первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев заявил, что из стран Ближнего Востока эвакуированы в основном семьи дипломатов, тогда как сами сотрудники дипмиссий продолжают работу.

