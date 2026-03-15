Где сейчас казахстанцам можно безопасно отдохнуть, рассказал глава МИД

Фото: Zakon.kz

Министр иностранных дел Ермек Кошербаев после голосования 15 марта 2026 года рассказал, где казахстанцам лучше всего сейчас отдыхать, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МИД уверен, что отдыхать можно и внутри страны. "Кто-то предпочитает поехать на Каспий, кто-то – в Каркаралы, Бурабай, Алматы или в ВКО. Например, в прошлом году в Катон-Карагае прошел фестиваль "Алтай – түркі әлемінің алтын бесігі". В регионе проживает около 9,5-10 тыс. человек, и на 4 дня туда приехали примерно 10 тыс. гостей. Так как гостиниц там не так много, люди сдавали комнаты примерно за 100 тыс. тенге. Это тоже неплохо для местных жителей, постепенно наберутся опыта", – считает Ермек Кошербаев. Он также назвал безопасные зарубежные направления. "Если за границей – можно поехать в Турцию, Таиланд, Вьетнам, на Мальдивы. В общем есть много мест, где можно отдохнуть, и где спокойно, и где цены доступные", – резюмировал министр. Ранее Ермек Кошербаев высказался о казахстанцах, которые, несмотря на призывы МИД, выезжают на отдых в страны Ближнего Востока.

Поделитесь новостью

