Жители трех регионов Казахстана выстраиваются в очереди на референдуме

Жители области Абай, Костанайской и Мангистауской областей 15 марта 2026 года выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать на референдуме по принятию новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал pcc_kz, многие жители этих трех регионов начали приходить на участки для голосования уже с раннего утра, чтобы исполнить свой гражданский долг.

По состоянию на 08:30 в данных областях по-прежнему фиксируется высокая электоральная активность – на участках фиксируются большие очереди из желающих проголосовать. При этом наблюдается позитивная и дружественная атмосфера гражданского единения. Высокая активность казахстанцев отмечается также и в других регионах республики, что говорит о важности голосования для народа.

Ранее Маулен Ашимбаев проголосовал на республиканском референдуме по принятию новой Конституции.

Все новости по референдуму-2026 можете прочитать по ссылке.