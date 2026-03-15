Жители трех регионов Казахстана выстраиваются в очереди на референдуме
Жители области Абай, Костанайской и Мангистауской областей 15 марта 2026 года выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать на референдуме по принятию новой Конституции, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Telegram-канал pcc_kz, многие жители этих трех регионов начали приходить на участки для голосования уже с раннего утра, чтобы исполнить свой гражданский долг.
По состоянию на 08:30 в данных областях по-прежнему фиксируется высокая электоральная активность – на участках фиксируются большие очереди из желающих проголосовать. При этом наблюдается позитивная и дружественная атмосфера гражданского единения. Высокая активность казахстанцев отмечается также и в других регионах республики, что говорит о важности голосования для народа.
Ранее Маулен Ашимбаев проголосовал на республиканском референдуме по принятию новой Конституции.
Материал по теме
Выяснилось, в каких странах казахстанцы первыми начали голосование по проекту новой Конституции
Читайте также
