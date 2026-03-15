Очереди и креатив: казахстанцы активно голосуют на референдуме

Казахстанцы активно участвуют в референдуме: на избирательных участках с утра выстраиваются очереди, а атмосфера голосования во многих регионах сопровождается креативными акциями и праздничными элементами, сообщает Zakon.kz.

В области Жетысу жители приходят голосовать в национальной одежде. На участках можно увидеть людей в традиционных казахских костюмах, что придает голосованию особую торжественность.

Фото: акимат области Жетысу

В Шымкенте на некоторых участках для избирателей подготовили необычную атмосферу – здесь работают аниматоры. Они встречают людей, помогают создать праздничное настроение и привлекают внимание к процессу голосования.

Многие жители приходят на участки семьями, а дети с интересом наблюдают за происходящим.

Также в Шымкенте пришли голосовать и батыры с копьями.

В Костанае на избирательных участках также наблюдается высокая активность. Жители приходят голосовать с самого утра, на некоторых участках формируются очереди. Вместе со всеми проголосовал и аким региона.

Фото: акимат Костанайской области

В области Абай на избирательных участках также наблюдается высокая активность. Жители приходят голосовать с утра, на некоторых участках фиксируют очереди. Многие приходят прямо в рабочей одежде — люди заходят на участки по дороге на работу или во время перерыва.

Фото: акимат области Абай

В Западно-Казахстанской области голосование также проходит активно. На участках отмечают стабильный поток избирателей. Жители приходят с самого утра, а атмосфера на участках остается спокойной и организованной. Люди также приходят в национальной одежде.

Фото: акимат ЗКО

В селе Жамбыл Алматинской области голосование проходит в оживленной атмосфере. Местные жители активно приходят на участки, многие – целыми семьями. Потомки великого акына Жамбыла Жабаева во главе с его прямой наследницей Салтанат Жамбыловой посетили свои избирательные участки и приняли участие в республиканском референдуме.

Многие жители приходят на участки семьями, а дети с интересом наблюдают за происходящим.

