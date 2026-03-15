От Конституции до Сайлаубека: какие необычные имена есть в Казахстане

В Казахстане в день республиканского референдума Бюро национальной статистики представило данные о гражданах с необычными именами, передает Zakon.kz.

Согласно официальным сведениям, в стране проживает всего один человек с именем Конституция. Также по одному гражданину носят имена Атазаң и Заң.

Наиболее массовыми оказались имена, связанные с избирательным процессом. Так, имя Сайлау носят 2003 человека, почти половина из них – граждане старше 50 лет. Больше всего людей с этим именем проживает в городе Астана – 166 человек.

Популярными остаются и производные формы: Сайлаубек (1197 человек) и женское имя Сайлаугүл (24 человека). Кроме того, в республике проживают два человека с именем Дауыс, что в переводе на русский язык означает "голос".

Ранее сообщалось, что казахстанка с именем Конституция пришла на референдум.