#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
491.29
562.92
6.1
Общество

От Конституции до Сайлаубека: какие необычные имена есть в Казахстане

Конституция РК, День Конституции РК, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 22:00 Фото: Zakon.kz
В Казахстане в день республиканского референдума Бюро национальной статистики представило данные о гражданах с необычными именами, передает Zakon.kz.

Согласно официальным сведениям, в стране проживает всего один человек с именем Конституция. Также по одному гражданину носят имена Атазаң и Заң.

Наиболее массовыми оказались имена, связанные с избирательным процессом. Так, имя Сайлау носят 2003 человека, почти половина из них – граждане старше 50 лет. Больше всего людей с этим именем проживает в городе Астана – 166 человек.

Популярными остаются и производные формы: Сайлаубек (1197 человек) и женское имя Сайлаугүл (24 человека). Кроме того, в республике проживают два человека с именем Дауыс, что в переводе на русский язык означает "голос".

Ранее сообщалось, что казахстанка с именем Конституция пришла на референдум.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: