Какие имена стали популярными в Казахстане весной 2024

Каким именам этой весной отдали предпочтение казахстанские родители, рассказали Zakon.kz в Бюро национальной статистики. Чаще всего новорожденных называли тюркскими и арабскими именами с глубоким смыслом и религиозным значением.

Согласно данным Бюро национальной статистики Казахстана, весной 2024 года самыми популярными стали следующие имена:

Фото: Zakon.kz

Наречение именем в Казахстане – это своего рода обряд. А отголоски этих обычаев таятся в культурах каждой народности. Какой же смысл несут весенние имена в этом году и почему родители выбирают их своим наследникам? Рассмотрим некоторые из вышеперечисленных.

Фото: Zakon.kz

Рамазан – с древнеарабского языка имя переводится как "горячий, жаркий", или даже "испепеляющий". Рамазан было образовано от мусульманского священного месяца. Таким образом, это имя олицетворяет собой духовную силу, веру и почитание.

Айсұлтан. Значение имени связано с его составляющими: "Ай" означает "луна" или "лунный свет", а "Султан" – "правитель", "господин" или "владыка". Так, имя Айсултан можно перевести как "правитель лунного света" или "владыка надлунного мира". Часто обладатель этого имени наделен следующими качествами: целеустремленностью, решительностью, уверенностью в себе. Айсұлтан имеет лидерские качества, способность вдохновлять своими идеями и целями других. Мальчики с этим именем обычно очень энергичны и активны. Они хорошо организованы и способны нести ответственность за свои поступки.

Мұхаммед (Мухаммед) – очень распространенное среди мусульман имя. Согласно религии, оно принадлежало пророку Аллаха. Верным его написанием считается Мухаммад, на латинице – Muhammad.

Мухаммад – в переводе с арабского означает "достойный похвалы", "превозносимый" или "самый прославленный", относится своими корнями к hamada, которое означает "восхваление" или "похвала".

Омар – чаще всего родители дают имя Омар своему первому наследнику. Арабское имя, которое в переводе означает "процветающий", "зрелый", "жизнь", "живучий". Человек с таким именем очень надежный, стабильный, достаточно самоуверенный и имеет развитую фантазию.

Алихан – имя с арабско-тюркскими корнями, у которого есть несколько вариантов значения. По одной версии, имя Алихан переводится как "лев божий". А второй вариант перевода обозначает "великий хан" или "божественный правитель". Ребенок с этим именем в будущем станет уверенным, настойчивым и общительным мужчиной.

Амир – многонациональное и многоязычное имя, с арабского языка переводится как "повелитель", "князь", "вождь", "господин", "начальник", "живущий", "цветущий". Это имя может звучать по-разному: Эмир, Эмре. Амир – независимый, сильный и активный мужчина.

Алан – существует несколько версий происхождения имени Алан. Для арабов это имя означает "самый значимый", французы переведут, как "согласие", а иранцы назовут его "благородный".

Тюркское Alan, или казахское Алаң, будет звучать в переводе на русский как "открытое поле", "простор", "область".

Нұрислам – казахское двусоставное имя Нурислам (Нұр-Ислам) очень популярно у мусульман. Образуется от комбинации имен Нур – "сияние, луч света" и Ислам – "покорность, приверженность (законам Аллаха)".

Алдияр – имя указывает на достаток, богатство внутреннего мира, баланс духовного и физического пространства. Мальчик с этим именем прирожденный лидер из-за своих природных организаторских способностей, инициативности, напористости и честолюбия. Он нестандартно мыслит, действует поступательно, но нестандартно, не ограничивая себя никакими рамками. Алдияр имеет возможность добиваться любых целей в совершенно разных сферах деятельности.

Хамза – имя имеет древнее происхождение и глубокое историческое и идеологическое значение. Оно олицетворяет гордость, мужество и говорит о силе своего носителя. Происходит от слова "hamzah", которое можно перевести как "лев". Имени часто придают другое значение: "стойкий", "сильный", ведь именно этими качествами, как принято считать, обладают львы. В мусульманской культуре имя в первую очередь ассоциируется с человеком по имени Хамза ибн Абд аль-Мутталиб, дядей пророка Мухаммеда, сильным воином. Несмотря на то, что это имя может иметь разные значения, в основе лежит одно общее значение: сила, мужество и гордость.

Ислам – арабское мужское имя, означает "покорность, приверженность (законам Аллаха)". Также значение имени можно интерпретировать как "смирение, послушание, сохранение, защита", "благочестие, верность, преданность". Во всех случаях имеется в виду покорность воле Аллаха и беспрекословная вера в его деяния. Используется мусульманами. По большей части носители имени Ислам знают себе цену, это мудрые и решительные люди, способные на великие дела.

Али (Әли) – в переводе с арабского означает "возвышенный" или "старший", а также отважный и храбрец. Мужское имя Али имеет древнеарабское происхождение. Может использоваться как имя и как фамилия. Халиф Али (двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда, муж дочери пророка Фатимы от первой жены Хадиджи).

Муслим – имя арабского происхождения, в переводе на русский язык означает "принявший ислам", "мусульманин", "покорный (Богу)". У имени очень много ассоциаций: чистый, ясный, непорочный, набожный, богобоязненный, благочестивый, покорный, добродетельный, целомудренный, скромный. Имя Муслим символизирует добросердечность и дружелюбие, что делает его очень популярным и важным.

Дінмұхаммед (Динмухамед) – двусоставное казахское имя, происходит из арабского языка. "Дiн" – означает принадлежность к вере или религии, а "Мұхаммед" является синонимом имени Аллаха в исламе. В совокупности имя Дінмұхаммед можно толковать как "верующий в Аллаха" или "слуга Аллаха".

Характеристики имени Динмухамед могут включать такие качества, как религиозность, преданность, мудрость и милосердие. Люди с эти именем придерживаются своим верованиям, стремятся следовать принципам ислама и относятся к нему с большим почтением.

Арсен – в переводе с арабского и древнегреческого Арсен означает "мужественный", "смелый", "герой". Имя существует у многих народов. По одной из версий, оно родилось в греческом языке (Arsenios) и означало "воин". Потом его взяли на вооружение армяне, а также французы – во французском языке есть схожее имя Arsène. Имя Арсен встречается у многих народов, часто к нему прибавляют различные окончания (Арсений, Арсениуш, Арсениос).

Имран – имя арабского происхождения, означает "правильный" или "такой, как должен быть". Это древнейшее имя упоминается в главной книге мусульман, Коране – отец Марьям. Также существует еще один вариант перевода этого имени. Предполагается, что оно произошло от слова "амр", которое означает "жизнь".

Считается, что это имя наделяет человека великодушием, независимостью и решительностью. Имран – приверженец разума, а не эмоций, поэтому он старается быть всегда рациональным, объективным, сдержанным и конкретным человеком.

Ибраһим – арабское имя, берет свое происхождение от арабской версии имени Авраам из еврейской традиции, а Авраам в Ветхом Завете считается первым патриархом и прародителем еврейского народа. Имя Ибрагим имеет глубокое религиозное значение в исламе, так как Авраам считается важным пророком и в мусульманской традиции. Именно поэтому это имя является очень популярным среди мусульман по всему миру. Носители имени обычно характеризуются как уверенные в себе, амбициозные и талантливые люди. Могут быть очень преданными, превыше всего ставят свою семью и стремятся к достижению успеха в жизни только ради близких. Отличительной чертой характера может быть упрямство и решительность.

Ахмет – имя имеет древнетюркское происхождение и означает "почитаемый" или "почетный". Это слово в свою очередь связано с арабским корнем "хмд", который означает "хвалить" или "прославлять". В современной жизни имя Ахмет продолжает быть одним из самых распространенных и узнаваемых в тюркском мире. Часто имя Ахмет переводят как "тот, кто постоянно благодарит Бога". Главные черты обладателя этого имени – независимость и резкий нрав. С годами Ахмет становится более отзывчивым и мягким. Однако эти люди никогда не позволят никому диктовать условия и управлять ими.

Альтаир – арабское имя, в переводе означает "орел". Это имя символизирует мощь и гордость, характерные для этой величественной птицы. Другие исследователи считают, что имя Альтаир имеет турецкое происхождение. В переводе с турецкого "Альтаир" означает "звезда".

Имя Альтаир характеризует личность, как компанейскую, общительную, живую. Обладатели этого имени креативны, изобретательны и артистичны, способные самовыражением впечатлить и зажечь окружающих, испытывая при этом искреннее удовлетворение.

Мирас – имя имеет тюркское происхождение и означает "наследие". Оно обозначает человека, которому суждено наследовать что-то важное и ценное в жизни. Имя Мирас указывает на достаток, богатство внутреннего и материального мира, баланс духовного и физического пространства. Мирас – прирожденный лидер вследствие своих организаторских способностей, инициативности, напористости и честолюбия.

Дарын – казахское имя, которое означает талант, способность человека. Беря во внимание значение имени в других культурах и языках, можно отметить, что его переводят и как "дарующий". В таком контексте имя Дарын может быть связано с щедростью, благосклонностью и добротой. В Иране, например, имя Дарын имеет персидское происхождение и его можно перевести как "владычество", "королевство" или "царственность". В Индии есть хинди-язычное имя Daryn, которое означает "благородство" или "надежность".

Мансұр – имя арабского происхождения, означает "победитель" или дословно "тот, кто одерживает верх". Имя наделяет своего обладателя силой духа, волей и характером. Мансуры растут сильными, мужественными и целеустремленными.

Айбар – имя имеет тюркское происхождение: согласно этой версии, имя "Айбар" происходит от слов "ай" (луна) и "бар" (быть). Таким образом, можно считать, что имя означает "лунный" или "связанный с луной".

Дамир – мужское имя. Имеет несколько версий происхождения. Арабское происхождение. В переводе означает "совестливый, честный". Если связывать имя с тюркскими корнями, то в этом случае Дамир переводится как "храбрый воин" или "мужественный и сильный". Также некоторые исследователи предполагают, что это имя имеет иранское происхождение и означает "царь" или "повелитель".

Фото: Zakon.kz

В топ-популярных имен для девочек вошли:

Медина – женское имя Медина с арабского переводится как "город". Вдобавок так называют второй по важности после Мекки город для исповедующих ислам. Девушки с этим именем щедрые, самостоятельные, великодушные и тщательно обдумывают каждый шаг в своей жизни.

Айша – происходит от арабского языка и означает "жизнь", "живущая" или "полная жизни". Этим именем звалась третья и самая любимая жена пророка Мухаммеда. Они очень романтичные, нежные и обладают тонкой душой.

Асылым – необычное имя в переводе с арабского языка означает "благородная", "знатная", а с казахского – "драгоценная", "дорогая", "породистая". Девушки с этим именем имеют такие черты характера, как наблюдательность, нравственность, чрезмерное трудолюбие и добродетельность.

Раяна – арабское имя, женская форма арабского имени Раян. Означает "сочная", "свежая", "плодоносная". Имя достаточно редкое, оно символизирует вечность (в духовном смысле), храбрость, самостоятельность и дружелюбие.

Айлин – имя имеет разные версии происхождения и значения, имеет тюркские и ирландско-шотландские корни, переводится как "лунный свет", "свет луны", "вдохновенное сияние". Имя умных и находчивых девушек популярно среди европейцев, ирландцев, шотландцев.

Томирис – имя, имеющее тюркские корни. По первой версии, имя произошло от слова "temir", которое в переводе с тюркского означает "железная". Так звали царицу массагетов в 570-520 годах до нашей эры. Обладательницы имени Томирис сильные, независимые и любят перемены в жизни.

Сафия – одна из вариаций мусульманского женского имени Сафи (Сафа). Имя также может трактоваться как "спокойная", "блаженная".

Амина – в переводе с арабского языка имя означает "быть в безопасности". Его связывают с надежностью, верностью и честностью женщины, а также со спокойствием и добродетелью. Считается, что имя Амина созвучно с молитвенным "аминь" и означает "да будет так", "верно", "правда". Общий корень с арабским "иман" указывает на еще одно значение – "вера".

Аяла – тюркское (казахское) имя, образовано от (аялау) и в переносном значении означает "лелеющая", "ласкающая", "любовно заботливая", "ласка", либо женская форма имени Аял и в переносном значении означает – "перерыв (родилась после перерыва)".

Имя имеет несколько версий происхождения и значений, которые могут быть интерпретированы по-разному. Имя Аяла имеет и иудейские корни, происходит от слова "айяла", что в переводе с иврита означает "олень".

Айым – двусоставное имя, слово "ай" в переводе с казахского означает "луна" или "моя луна". Луна олицетворяет красоту и верность. Некоторые диалекты трактуют его, как "женщина", "супруга", "госпожа", "ненаглядная". Родители, называя дочь именем Айым, желают ей счастливой семейной жизни.

Айкөркем – необычное двусоставное имя, в переводе с казахского языка "ай" – "лунная", "коркем" – "красота". Можно его трактовать как "красивая, как луна".

Зере – имя имеет тюркские корни и означает "золото". Также его многие трактуют, как мудрая. Люди, носящие это имя, обладают ярким характером и высокой самооценкой.

Ясина – арабского происхождения и переводится оно как "жизнь" или "жизненная сила". Это имя часто ассоциируется с благополучием, энергией и позитивом. Еще одно из распространенных значений этого имени – "восходящая звезда" или "сияющая звезда".

Айару – имя перешло в казахский язык из тюркского и означает "лунная красавица". Ай – луна, ару – красивая.

Кәусар – в переводе с арабского языка буквально означает "изобилие", "обильный". Имеет трактование – "большое количество благодатей" или "река в раю". Это имя часто ассоциируется с изобилием и щедростью.

Айзере – двусоставное имя, где "ай" в переводе с казахского языка означает "луна", а "зер" с иранского – "золото". В переносном же смысле в имя вкладывают значения "верная", "красивая", "внимательная".

Хадиша – имеет арабское происхождение и означает "жизнь". Это имя не так часто встречается в западной культуре, но в арабском мире оно наиболее популярное. Происходит от арабского слова "хадиш", которое означает "новое". Люди, названные Хадишей, обладают особыми качествами, которые определяются позицией планет в момент их рождения.

Мариям – это мусульманское имя, аналог европейскому имени Мария. В переводе с арабского имя Мариям трактуют как "набожная", "служащая Богу". Есть вариант трактовки имени Мариям – "тот, кто воспитывает (поднимает)".

Фатима – популярное арабское женское имя, распространенное у многих народов, исповедующих ислам. С арабского языка имя Фатима будет означать "отнятая от материнской груди". Существует еще одна версия трактования имени – с иранского языка оно переводится как "светлоликая" или "светлая лицом".

Әмина – в переводе с арабского языка означает "быть в безопасности". Его связывают с надежностью, верностью и честностью. Девочки, названные этим именем, отличаются спокойным нравом и вежливостью.

Ясмина – арабское имя, одна из форм персидского имени Жасмин. В переводе с персидского означает "цветок жасмина" или "благоухающий цветок". Однако есть и другая версия, согласно которой Ясмина переводится как "райский цветок" или "девушка, которая попадет в рай".

Аиша – женское имя арабского происхождения, что означает "процветающая", "энергичная", "живущая", "деятельная", или же "полная энергии". Этим именем звалась третья жена пророка Мухаммеда, которая была его самой любимой женой.

Адина – казахское или кыргызское имя, имеет персидские корни и означает "праздник, пятница". Пятница – священный день у мусульман. Имя имеет свою историю и в других культурах. По одной из версий, оно происходит от ивритского слова "Adina", что означает "нежная" или "изящная". В иудейской традиции Адина считается одним из великих женских имен, которое символизирует красоту и благородство.

Ранее специалисты предоставили статистические данные по популярным именам и фамилиям населения Казахстана по итогам переписи 2021 года. Из них следует, что Азамат и Аружан стали самыми часто называемыми казахскими именами за прошлый период.