Общество

Референдум в Казахстане прошел в спокойной обстановке – Генпрокуратура

Референдум, выборы , фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 21:30 Фото: akorda.kz
Начальник Управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Бекжан Караманов 15 марта 2026 года на площадке СЦК в рамках онлайн-марафона "Референдум-2026" заявил, что голосование по стране прошло в спокойной обстановке, передает корреспондент Zakon.kz.

Начальник управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Бекжан Караманов отметил, что процесс голосования прошел в спокойной обстановке, и нарушений со стороны комиссий референдума не отмечено.

"Сегодня к штрафу привлечен только один гражданин. Он провел незаконный опрос и агитацию. На текущий момент других фактов привлечения не было. На данную часть в прокуратуру поступило два обращения. По ним даны разъяснения закона. В суд поступило одно заявление об обжаловании действий комиссии референдума в городе Актобе. Оно находится на рассмотрении", – дополнил он.

Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев также рассказал, что сегодня сотрудники полиции по всей стране обеспечили безопасность проведения республиканского референдума.

"МВД продолжает мероприятия по обеспечению общественного порядка и после завершения голосования. Органы внутренних дел в полном объеме выполнили поставленные задачи по обеспечению безопасности. Были приняты все необходимые меры для безопасной работы избирательных комиссий, наблюдателей и свободного волеизъявления граждан", – сказал он.

Шынгыс Алекешев заявил, что грубых нарушений общественного порядка ни на одном из более чем десяти тысяч участков референдума не допущено.

"В настоящее время на участках продолжается подсчет голосов. Ситуация остается стабильной и находится под полным контролем полиции. После завершения подсчета голосов сотрудники органов внутренних дел обеспечат безопасное сопровождение избирательной документации в соответствующие региональные комиссии референдума. Уважаемые граждане, сегодня полиция по всей стране сделала все необходимое, чтобы референдум прошел спокойно, безопасно и в рамках закона", – отметил он.

Ранее стало известно, что полиция Казахстана переведена на усиленный режим службы в день референдума.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Имашева объяснила, чем будет заниматься уполномоченный по правам семьи
