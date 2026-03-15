Сразу несколько опасных явлений: синоптики предупредили о погоде в Казахстане 16 марта

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий понедельник, 16 марта 2026 года, предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на севере и востоке страны с ложбиной уходящего циклона ночью пройдет снег, днем на западе страны ожидаются осадки (дождь, снег).

"На остальной территории Казахстана отрог антициклона обусловит погоду без осадков. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере, востоке с низовой метелью, на западе с пыльной бурей". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики сообщили, что в Астане, Алматы и Шымкенте ожидаются долгожданное потепление до +17°С, снег и туман.