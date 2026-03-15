#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Общество

Сразу несколько опасных явлений: синоптики предупредили о погоде в Казахстане 16 марта

человек, деревья, снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 17:16 Фото: unsplash
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий понедельник, 16 марта 2026 года, предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на севере и востоке страны с ложбиной уходящего циклона ночью пройдет снег, днем на западе страны ожидаются осадки (дождь, снег).

"На остальной территории Казахстана отрог антициклона обусловит погоду без осадков. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере, востоке с низовой метелью, на западе с пыльной бурей".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики сообщили, что в Астане, Алматы и Шымкенте ожидаются долгожданное потепление до +17°С, снег и туман. Подробнее о погоде на 16-18 марта 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны можете узнать здесь.

