Общество

МВД обратилось к казахстанцам с важным предупреждением касательно оформления жилья

Фото: pixabay
Сегодня, 27 марта 2026 года, пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана распространила важное обращение к гражданам касательно оформления жилья, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцев предупредили о мошенничестве по вопросам оформления жилья.

"В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с очередью на получение жилья. Злоумышленники представляются сотрудниками банков или государственных органов и вводят граждан в заблуждение. Они распространяют ложную информацию в социальных сетях, а также связываются через WhatsApp и другие мессенджеры, пытаясь войти в доверие. Чаще всего мошенники под предлогом "подошла очередь на жилье" или "нужно срочно оформить ключи от квартиры" просят личные данные или требуют перевести деньги. Такие действия являются незаконными и влекут уголовную ответственность".Пресс-служба МВД РК

В ведомстве отметили, что гражданам важно знать:

  • Сотрудники банков никогда не запрашивают данные вашего счета, пароли или SMS-коды.
  • Никогда не требуют перевести деньги на "безопасный счет" или на чужие счета.
  • Не оформляют документы и не передают ключи от жилья через мессенджеры.
  • Процесс получения жилья осуществляется только официально.

Меры безопасности:

  • Не доверяйте подозрительным звонкам и сообщениям.
  • Не передавайте никому личные данные (ИИН, номер карты, коды).
  • Не переводите деньги на неизвестные счета.
  • Проверяйте информацию только через официальные источники.
"Если вы получили подозрительное сообщение или звонок, немедленно обратитесь в правоохранительные органы. Призываем граждан быть бдительными и не становиться жертвами мошенников!" – следует из обращения пресс-службы МВД к казахстанцам.

Ранее АФМ сделало срочное заявление про "возврат денег". В нем казахстанцев предупредили о новых фактах мошенничества.

