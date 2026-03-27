МВД обратилось к казахстанцам с важным предупреждением касательно оформления жилья

Сегодня, 27 марта 2026 года, пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана распространила важное обращение к гражданам касательно оформления жилья, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцев предупредили о мошенничестве по вопросам оформления жилья. "В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с очередью на получение жилья. Злоумышленники представляются сотрудниками банков или государственных органов и вводят граждан в заблуждение. Они распространяют ложную информацию в социальных сетях, а также связываются через WhatsApp и другие мессенджеры, пытаясь войти в доверие. Чаще всего мошенники под предлогом "подошла очередь на жилье" или "нужно срочно оформить ключи от квартиры" просят личные данные или требуют перевести деньги. Такие действия являются незаконными и влекут уголовную ответственность". Пресс-служба МВД РК В ведомстве отметили, что гражданам важно знать: Сотрудники банков никогда не запрашивают данные вашего счета, пароли или SMS-коды.

Никогда не требуют перевести деньги на "безопасный счет" или на чужие счета.

Не оформляют документы и не передают ключи от жилья через мессенджеры.

Процесс получения жилья осуществляется только официально. Меры безопасности: Не доверяйте подозрительным звонкам и сообщениям.

Не передавайте никому личные данные (ИИН, номер карты, коды).

Не переводите деньги на неизвестные счета.

Проверяйте информацию только через официальные источники. "Если вы получили подозрительное сообщение или звонок, немедленно обратитесь в правоохранительные органы. Призываем граждан быть бдительными и не становиться жертвами мошенников!" – следует из обращения пресс-службы МВД к казахстанцам. Ранее АФМ сделало срочное заявление про "возврат денег". В нем казахстанцев предупредили о новых фактах мошенничества.

