"Все уже, конец": прощальное стихотворение выжившего казахстанца в снежной степи потрясло интернет

Павлодарец Кенжеш Ермурат попал в снежный буран и провел шесть часов в степи без бензина и связи. К счастью, его успели спасти полицейские. Находясь в заточении в машине, казахстанец успел написать стихотворение и попрощаться с родными, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области рассказали предысторию. Как оказалось, мужчина приехал по рабочим делам в село Шалдай, а на обратном пути попал в сильный буран.

"На автодороге Шарбакты – Шалдай, вблизи села Малиновка, водитель потерял ориентир, съехал с дороги и застрял в степи. Машина перестала заводиться, вокруг – сплошная белая мгла. Телефон разрядился, позже закончился и бензин", – говорится в описании к опубликованному ролику.

В итоге мужчина находился один среди снежной степи более шести часов и уже начал терять надежду.

Ему на помощь пришли сотрудники полиции.

"Участковые инспекторы полиции Щербактинского района Аманбол Гавиден и Мусабек Шинтаев обнаружили автомобиль, помогли вытащить его из снежного плена, заправили бензином и доставили водителя в безопасное место". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Сам Ермурат позже заявил, что никогда так не радовался людям.

В непогоду полицейские часто приходят на помощь водителям, застигнутым стихией. Особенность этого случая в том, что казахстанец, оказавшись один в степи, написал стихотворение под названием "Два капитана", в котором попрощался с родными и попросил прощения.

"Я снова умирал, зажатый в клещи.

Я вновь попал к костлявой на прицел.

Снаружи ветер завывал зловеще.

Похоже, крепко я в сугроб засел.

Кончается бензин, тускнеют фары.

В степи один и помощь не идет.

Не молодой уже, но и не старый.

Я думал, что это мой последний год.

Звонил друзьям, знакомым, близким, дочкам.

Прощался. Думал: "Все уже, конец".

На этот раз судьба поставит точку.

Послав меня туда, где ждет отец.

Сугробами закрыты плотно двери,

Заиндевели окна, пар идет.

Смотрю на датчик топлива, не веря в такой судьбы нелепый поворот.

Затих мотор, закончилась горючка,

Вползает холод медленно в салон

И колет тело острою колючкой.

Сознание сжимая, клонит в сон.

Я мысленно прошу у всех прощенья.

Слова терялись где-то в пустоте.

Но что это? Оно пришло – спасенье!

Я вижу фары в темноте.

Спешат, бегут, ломают лед капкана,

Стараясь две машины не помять.

Два парня молодых, два капитана.

Я вылез из машины их обнять.

Из глаз моих бежали счастья слезы.

Я выжил снова, я вернусь домой!

Теперь мне не страшны клыки мороза,

Когда два этих ангела со мной.

Хранит пусть ваши семьи Всемогущий.

Я благодарен, слов не подобрать.

Остаток жизни в ежедневной гуще

Я буду вас, ребята, вспоминать".

Рыдала, смотрела. Молодцы сотрудники. Мужчине долгих, счастливых лет жизни.

Ребятам респект, стих классный, плакать хочется.

Очень трогательно, сколько людей попадают в такие ситуации, но так передать с чувством не каждый может. Берегите себя, не рискуйте, вы нужны дома, вот это настоящая благодарность спасателям и Всевышнему. Всем крепкого здоровья и долголетия, – пишут пользователи Казнета.

В заключительной части стражи порядка в очередной раз напоминают, что в непогоду лучше отказаться от поездок и не рисковать своей жизнью.

В Instagram ранее появился ролик, снятый прямо за рулем. Автор показывает, как машина продирается сквозь метель, двигаясь за силуэтом впереди. Женщина признается, что не знает, кто этот человек, но без его помощи выбраться с дороги было просто невозможно. Как оказалось, спасателем в этой ситуации выступила жительница Павлодара. Подписчица прислала благодарность и рассказала некоторые подробности. По ее словам, женщина вывела колонну машин во время бурана 10 марта с 16:00 до 18:30.