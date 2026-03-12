"Опасная буря" в соцсетях взбудоражила Павлодар: ДЧС разъяснил ситуацию

Пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациями (ДЧС) Павлодарской области призывает жителей региона к спокойствию. Казахстанцев просят не пересылать непроверенную информацию и доверять синоптикам, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, в мессенджерах и социальных сетях неизвестные рассылают сообщения о якобы чрезвычайно опасной буре.

"Просим жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации государственных органов. Не распространяйте непроверенные сообщения и не поддавайтесь панике". Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Далее специалисты приводят данные метеорологов РГП "Казгидромет" на 12 марта 2026 в Павлодаре и области.

в Павлодарской области ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный 15-20, на юге, западе области порывы 23-28 метров в секунду.

в Павлодаре ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

"Следите за информацией только из официальных источников и служб экстренного реагирования", – настоятельно просят сотрудники ДЧС.

