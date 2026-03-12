"Опасная буря" в соцсетях взбудоражила Павлодар: ДЧС разъяснил ситуацию
Пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациями (ДЧС) Павлодарской области призывает жителей региона к спокойствию. Казахстанцев просят не пересылать непроверенную информацию и доверять синоптикам, сообщает Zakon.kz.
Как оказалось, в мессенджерах и социальных сетях неизвестные рассылают сообщения о якобы чрезвычайно опасной буре.
"Просим жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации государственных органов. Не распространяйте непроверенные сообщения и не поддавайтесь панике".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Далее специалисты приводят данные метеорологов РГП "Казгидромет" на 12 марта 2026 в Павлодаре и области.
- в Павлодарской области ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный 15-20, на юге, западе области порывы 23-28 метров в секунду.
- в Павлодаре ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
"Следите за информацией только из официальных источников и служб экстренного реагирования", – настоятельно просят сотрудники ДЧС.
Тем временем немного ранее синоптики предоставили интересные данные о погодных контрастах в Восточно-Казахстанской области (ВКО). Там всего лишь за один день разница температур достигла 45°С.
