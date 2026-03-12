#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Общество

"Опасная буря" в соцсетях взбудоражила Павлодар: ДЧС разъяснил ситуацию

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 17:00 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациями (ДЧС) Павлодарской области призывает жителей региона к спокойствию. Казахстанцев просят не пересылать непроверенную информацию и доверять синоптикам, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, в мессенджерах и социальных сетях неизвестные рассылают сообщения о якобы чрезвычайно опасной буре.

"Просим жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации государственных органов. Не распространяйте непроверенные сообщения и не поддавайтесь панике".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Далее специалисты приводят данные метеорологов РГП "Казгидромет" на 12 марта 2026 в Павлодаре и области.

  • в Павлодарской области ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный 15-20, на юге, западе области порывы 23-28 метров в секунду.
  • в Павлодаре ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
"Следите за информацией только из официальных источников и служб экстренного реагирования", – настоятельно просят сотрудники ДЧС.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 17:00
"Вот тебе и "слабый пол": казахстанка прошла 4 км и вывела колонну машин сквозь снежный апокалипсис

Тем временем немного ранее синоптики предоставили интересные данные о погодных контрастах в Восточно-Казахстанской области (ВКО). Там всего лишь за один день разница температур достигла 45°С.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Весна приходит с бурей: штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана
19:24, 12 марта 2026
Весна приходит с бурей: штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана
ДЧС Алматинской области предупредил об опасности в горах
11:22, 04 декабря 2023
ДЧС Алматинской области предупредил об опасности в горах
Скопление спецтехники около акимата и прокуратуры Алматы: заявление ДЧС
10:10, 17 июня 2025
Скопление спецтехники около акимата и прокуратуры Алматы: заявление ДЧС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
23:42, 12 марта 2026
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
23:29, 12 марта 2026
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
Назван самый опасный соперник для Хамзата Чимаева в UFC
23:15, 12 марта 2026
Назван самый опасный соперник для Хамзата Чимаева в UFC
"Просто отстой": топовый американский файтер раскритиковал турнир UFC в Белом доме
22:46, 12 марта 2026
"Просто отстой": топовый американский файтер раскритиковал турнир UFC в Белом доме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: