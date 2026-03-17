Общество

Высокая температура, кашель и насморк: чем заражаются в Алматы

грипп и вирусы, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 13:38 Фото: Zakon.kz
Весна и осень традиционно основные периоды, когда чаще всего заболевают люди. Изменчивая погода, неожиданные перепады температур и частое непонимание, как одеться, выходя на улицу, – главные факторы, влияющие на иммунитет. Zakon.kz узнал, какие бациллы циркулируют в Алматы.

В межсезонье алматинцы и гости южной столицы чаще всего заражаются именно респираторными инфекциями. И это не случайно: плотный ритм мегаполиса, скачки температуры, сезонные всплески вирусов и постоянные контакты в общественных местах создают идеальные условия для их распространения.

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, в городе циркулирует вирус гриппа типа А/H3N2, а также другие не гриппозные вирусы ОРВИ: риновирус, РС-вирус (респираторно-синцитиальный вирус человека), парагрипп, аденовирус, метапневмовирус и сезонный коронавирус. Большинство из них передаются воздушно-капельным путем и поражают дыхательные пути, вызывая симптомы от легкого насморка до высокой температуры и осложнений.

"В нарастании зарегистрировано всего 83 подтвержденных случая гриппа типа А/H3N2 среди лиц, не привитых против гриппа, всем пациентам назначено лечение, состояние удовлетворительное", – отметила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Алматы Асель Калыкова.

Относительно эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в целом, в департаменте сообщили, что наблюдается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Но текущие показатели остаются ниже контрольного уровня, что соответствуют обычному эпидемиологическому сезону.

"За 10-ю неделю зарегистрировано 10 914 случаев ОРВИ, заболеваемость на 24,5% ниже предыдущей недели (14 458 случаев), а также ниже прошлого года на 22,8% (13 799 случаев), из них 54,8% заболевших – дети (5979 случаев)".ДСЭК Алматы

Относительно заболеваемости среди школьников известно следующее: за десятую неделю года зарегистрировано 445 случаев ОРВИ в 149 (43%) школах города. При этом заболеваемость среди учащихся не превышает пороговых значений (до 10,0%).

Что это за вирусы

В южном мегаполисе циркулирует сразу несколько типов респираторных вирусов. Что это значит:

Грипп A (H3N2) – один из самых распространенных и "агрессивных" штаммов гриппа. Дает высокую температуру, сильную слабость, ломоту в теле, кашель. Часто протекает тяжелее обычной простуды и может давать осложнения.

Риновирус – самая частая причина "обычной простуды". Вызывает насморк, чихание, першение в горле. Обычно проходит легко, но очень заразен.

РС-вирус (респираторно-синцитиальный вирус) – особенно опасен для детей и пожилых. Поражает дыхательные пути, может вызывать бронхиты и пневмонию.

Парагрипп – похож на грипп, но обычно протекает мягче. Часто вызывает осиплость голоса и "лающий" кашель, особенно у детей.

Аденовирус – может "ударить" сразу по нескольким системам: горло, глаза (конъюнктивит), кишечник. Часто сопровождается температурой и воспалением глаз.

Метапневмовирус – менее известный, но распространенный вирус. Вызывает кашель, насморк, иногда – осложнения на легкие, особенно у детей и пожилых.

Сезонный коронавирус – это не тот самый COVID-19, а его "родственники", которые давно циркулируют среди людей. Обычно вызывают легкие симптомы: насморк, кашель, слабость.

В целях предупреждения массовой заболеваемости в организованных детских учреждениях и школах усилена работа утренних фильтров для выявления заболевших. В поликлиниках проводится раздельный прием температурящих больных, выделены дополнительные телефоны для приема вызовов, а врачи обеспечены автотранспортом для обслуживания на дому больных ОРВИ, гриппом. Также был продлен график работы дежурных врачей.

Вместе с тем в аптеках города обеспечен неснижаемый запас противовирусных препаратов.

Безусловно, врачи рекомендуют соблюдать меры предосторожности в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также меньше посещать общественные места.

В период подъема заболеваемости советуют не забывать про общие меры профилактики:

  • повышать иммунную систему: употреблять витамин С;
  • использовать оксолиновую мазь по назначению врача;
  • сократить посещение массовых мероприятий, проветривать помещения с проведением влажной уборки, избегать контакта с больными ОРВИ; если контакт неизбежен, то необходимо находиться в маске, соблюдать правила личной гигиены;
  • в случае заболевания необходимо находиться дома, не заниматься самолечением, вызвать медицинского работника, во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще;
  • не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения, в места проведения культурно-массовых мероприятий.

Врачи отмечают: в холодный и межсезонный периоды вирусы передаются особенно активно – достаточно одного чиха в автобусе или офисе, чтобы инфекция быстро "разошлась" среди окружающих.

Ранее стало известно, какие витамины нужны в весеннее время, а кому нужно быть осмотрительней.

