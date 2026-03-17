Тишину в Астане нарушили 6670 раз

В Астане с начала 2026 года года зарегистрировано 6670 фактов нарушения тишины. Об этом сегодня, 17 марта, рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Среди нарушителей – граждане, включающие громкую музыку в квартирах, воспроизводящие музыку через звукоусилители из автомобилей, а также проводящие строительные или ремонтные работы в ночное время.

К примеру, около 00:00 в одном из частных детских садов, расположенных по пр. Кабанбай батыра, проводились ремонтные работы, которые мешали отдыху жителей. Прибывшие на место участковые инспекторы полиции составили соответствующий административный протокол.

Полиция Астаны напоминает гражданам о необходимости соблюдать тишину. Данное требование распространяется не только на жилые дома, но и на развлекательные заведения, объекты общественного питания и открытые общественные пространства.

"Полицейские призывают жителей и гостей столицы строго соблюдать правила тишины. Особенно это важно для граждан, проживающих в многоквартирных домах: уважительное отношение к соседям и контроль уровня шума – это проявление взаимного уважения". Пресс-служба ДП Астаны

