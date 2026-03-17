Общество

Тишину в Астане нарушили 6670 раз

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 13:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Астане с начала 2026 года года зарегистрировано 6670 фактов нарушения тишины. Об этом сегодня, 17 марта, рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Среди нарушителей – граждане, включающие громкую музыку в квартирах, воспроизводящие музыку через звукоусилители из автомобилей, а также проводящие строительные или ремонтные работы в ночное время.

К примеру, около 00:00 в одном из частных детских садов, расположенных по пр. Кабанбай батыра, проводились ремонтные работы, которые мешали отдыху жителей. Прибывшие на место участковые инспекторы полиции составили соответствующий административный протокол.

Полиция Астаны напоминает гражданам о необходимости соблюдать тишину. Данное требование распространяется не только на жилые дома, но и на развлекательные заведения, объекты общественного питания и открытые общественные пространства.

"Полицейские призывают жителей и гостей столицы строго соблюдать правила тишины. Особенно это важно для граждан, проживающих в многоквартирных домах: уважительное отношение к соседям и контроль уровня шума – это проявление взаимного уважения".Пресс-служба ДП Астаны

О том, будут ли штрафовать казахстанцев за плач младенцев по ночам, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
