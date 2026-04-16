В Астане начали жесткие рейды против нарушителей парковки

С начала 2026 года более 50 тысяч водителей привлечены за нарушения парковки в столице Казахстана. Об этом рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны, предоставив данные о работе по выявлению и пресечению нарушений правил остановки и стоянки транспорта.

Так, лишь за один день в столице к ответственности привлечены около 130 водителей за неправильную остановку и стоянку, а еще порядка 140 – за нарушение требований дорожных знаков и разметки.

Более 200 автомобилей были лишены государственных регистрационных номеров.

К примеру:

На улице Улы Дала водитель Toyota перекрыл въезд во двор, оставив автомобиль в неположенном месте.

На улице Байтурсынова во дворе два водителя заблокировали выезд с пандуса.

Еще один автомобиль был оставлен у пандуса на улице Кенесары, создав препятствие для маломобильных граждан и родителей с колясками.

На улице Куанышбаева житель перекрыл доступ к шлагбауму.

"Все нарушители привлечены к ответственности. Отмечается, что часть из них уже ранее допускала аналогичные нарушения". Пресс-служба ДП Астаны

Далее отмечено, что с начала года в Астане к ответственности за неправильную парковку привлечены более 50 тысяч водителей, из них свыше 1,5 тысячи – повторно.

Также есть важное напоминание:

"В случае блокировки проезда, въезда или пандусов необходимо обращаться в полицию по номеру 102, через омниканальную систему или приложение "Закон и Порядок" в eGov Mobile и приложениях банков".

