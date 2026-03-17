Президент поблагодарил молодежь за активное участие в референдуме

В Акорде 17 марта на торжественном мероприятии, посвященном принятию Конституции, президент поблагодарил казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что прошедший референдум стал еще одним ярким подтверждением нашего незыблемого единства и приверженности духу созидательного сотрудничества.

"Мы стали свидетелями проявления подлинного патриотизма и искренней поддержки наших граждан. Выражаю глубокую признательность всем соотечественникам, проявившим неравнодушие к судьбе государства и принявшим участие в голосовании! Хочу искренне поблагодарить граждан, которые, полностью разделяя национальные интересы, поддержали Основной закон и восприняли голосование как историческую миссию", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Особо он отметил жителей Павлодарской, Актюбинской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областей, области Жетысу и других регионов, поддержавших Основной закон.

"Отдельного упоминания заслуживает высокая активность молодежи Казахстана. Представители молодого поколения воплотили в жизнь принцип "национальной ответственности", о котором писал классик казахской литературы Абиш Кекильбаев. Считаю это закономерным, поскольку новая Конституция призвана служить, прежде всего, во благо нашего подрастающего поколения. Я не раз заявлял и хочу повторить: будущее Казахстана – в руках нашей молодежи! Я, как глава государства, искренне доверяю вам и возлагаю на вас большие надежды! Наша молодежь обладает уникальными навыками, невероятно талантлива, ее отличают высокий потенциал развития и мощная созидательная энергия!" – продолжил президент.

Он выразил уверенность, что именно молодому поколению суждено превратить Казахстан в одно из самых прогрессивных и передовых государств мира.

"Принятая сегодня Народная Конституция будет служить путеводителем на вашем жизненном пути. Этот фундаментальный документ призван стать главным ориентиром для будущих поколений", – заключил президент.

Он также поздравил всех казахстанцев с принятием новой Конституции.