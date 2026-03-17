#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
486.2
557.82
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Президент поблагодарил молодежь за активное участие в референдуме

принятие новой Конституции, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 14:29 Фото: akorda.kz
В Акорде 17 марта на торжественном мероприятии, посвященном принятию Конституции, президент поблагодарил казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что прошедший референдум стал еще одним ярким подтверждением нашего незыблемого единства и приверженности духу созидательного сотрудничества.

"Мы стали свидетелями проявления подлинного патриотизма и искренней поддержки наших граждан. Выражаю глубокую признательность всем соотечественникам, проявившим неравнодушие к судьбе государства и принявшим участие в голосовании! Хочу искренне поблагодарить граждан, которые, полностью разделяя национальные интересы, поддержали Основной закон и восприняли голосование как историческую миссию", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Особо он отметил жителей Павлодарской, Актюбинской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областей, области Жетысу и других регионов, поддержавших Основной закон.

"Отдельного упоминания заслуживает высокая активность молодежи Казахстана. Представители молодого поколения воплотили в жизнь принцип "национальной ответственности", о котором писал классик казахской литературы Абиш Кекильбаев. Считаю это закономерным, поскольку новая Конституция призвана служить, прежде всего, во благо нашего подрастающего поколения. Я не раз заявлял и хочу повторить: будущее Казахстана – в руках нашей молодежи! Я, как глава государства, искренне доверяю вам и возлагаю на вас большие надежды! Наша молодежь обладает уникальными навыками, невероятно талантлива, ее отличают высокий потенциал развития и мощная созидательная энергия!" – продолжил президент.

Он выразил уверенность, что именно молодому поколению суждено превратить Казахстан в одно из самых прогрессивных и передовых государств мира.

"Принятая сегодня Народная Конституция будет служить путеводителем на вашем жизненном пути. Этот фундаментальный документ призван стать главным ориентиром для будущих поколений", – заключил президент.

Он также поздравил всех казахстанцев с принятием новой Конституции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: