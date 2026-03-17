Акорда показала видео торжественного мероприятия по случаю принятия новой Конституции

Пресс-служба президента Казахстана опубликовала видео торжественного мероприятия, посвященного принятию Конституции РК, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло сегодня, 17 марта 2026 года, в Акорде с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев скрепил своей подписью Конституцию Казахстана и подписал указ "О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года".

По завершении процедуры подписания президент обратился к собравшимся с речью. В первую очередь Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с принятием новой Конституции и поблагодарил молодежь за активное участие в референдуме. Вместе с тем глава государства анонсировал первую в истории страны административную амнистию.

Также Касым-Жомарт Токаев дал торжественное обещание казахстанцам.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды ряду граждан за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка.