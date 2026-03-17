Мы должны достичь поставленных целей, мы обязаны победить – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время мероприятия, посвященного принятию Конституции, особо отметил для собравшихся, что впереди много работы, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, Казахстан только в начале большого пути всесторонней модернизации.

"Этот путь в условиях колоссальной турбулентности, нестабильности мировой ситуации будет невероятно тернистым, с большим количеством преград и "подводных камней". Но дорогу, какой бы сложной она ни была, может осилить только идущий. Для этого мы все должны проявить несокрушимое общенациональное единство, ответственный и созидательный патриотизм, глубокие знания и профессионализм. Мы должны достичь поставленных целей, мы обязаны победить!" Касым-Жомарт Токаев

Далее президент подчеркнул, что подписанный указ определяет ключевые направления и меры реализации положений Основного закона.

Так, на рассмотрение Парламента в ближайшее время будет внесено пять новых конституционных законов – о президенте, Курултае, Халық Кеңесі, а также статусе столицы и административно-территориальном устройстве страны.

По словам Токаева, потребуется системное редактирование еще восьми конституционных законов и более 60 законов, включая основополагающие кодексы.

"Законотворческий процесс будет синхронизирован с предстоящими парламентскими выборами, которые планируется провести до открытия новой сессии. К этому времени необходимо полностью завершить подготовку соответствующей юридической базы. Тотальная трансформация правовой и политической сферы Казахстана продлится в течение всего этого и, возможно, следующего года". Касым-Жомарт Токаев

Также Токаев уточнил, что предстоит реформировать действующие и создать новые институты власти, структурно и кадрово обновить их.

"Новые конституционные принципы станут неотъемлемой частью нашего общего бытия на всех уровнях – правовом, экономическом, политическом, общественном". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев уже поздравил казахстанцев с принятием новой Конституции. Как подчеркнул президент, обращаясь к собравшимся, "сегодня вы все стали свидетелями поистине эпохального события, которое окажет колоссальное влияние на жизнь нашей страны".