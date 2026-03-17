Реальная угроза для детей: родителей в Казахстане предупредили перед каникулами

Перед началом школьных каникул сотрудники Департамента полиции (ДП) Павлодарской области посетили родительские собрания в городских школах. Главная тема – как уберечь подростков от правонарушений и обеспечить их безопасность, сообщает Zakon.kz.

Полицейские рассказали родителям о реальной угрозе для детей и напомнили о важных правилах.

"Сотрудники полиции подробно остановились на рисках в интернете и схемах мошенничества, жертвами которых часто становятся дети. Родителям напомнили, что нахождение ребенка на улице ночью без сопровождения взрослых незаконно и влечет ответственность. Сегодня вовлечение несовершеннолетних в наркобизнес и интернет-мошенничество – реальная угроза. Родителям напоминаем: ответственность за поступки детей лежит на них. Чтобы каникулы прошли спокойно, важно знать, где и с кем находится ваш ребенок, особенно в вечернее время. Контроль за свободным временем и кругом общения ребенка – лучшая профилактика беды", – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области во вторник.

Стражи порядка призвали родителей интересоваться увлечениями и друзьями своих детей, так как это основа их безопасности.

Также родителей призвали быть бдительными и проводить больше времени с детьми в период каникул.

